Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de octubre de 2025

ARIES

Este mes te vienen cambios y uno de ellos será un viajecito con familia o amigos, que aunque te cueste trabajo organizarte, terminará siendo justo lo que necesitabas para despejar la mente. Eso sí, abre bien los ojos porque en esos días vas a descubrir que cierta amistad anda jugándotela doble, te sonríe de frente y de espaldas te quiere ver hundid@. Tú eres de corazón noble y siempre viendo por tu familia, pero aguas, porque a veces te dejas llevar por la necesidad de encajar y terminas queriendo cambiar tu esencia solo para agradar a gente que ni vale un peso partido por la mitad.

Es momento de aligerarte la vida, dejar atrás broncas y shingaderas que nomás te frenan, y entender que lo que pasó ya no se puede cambiar. No te culpes por errores viejos ni por lo que nunca estuvo en tus manos, cada caída te ha hecho más fuerte. En el terreno del amor, vas a sentir mariposas por alguien que llegó hace poco a tu vida; si ya tienes quien te gratine el mollete, relájate y no te vuelvas tan exigente, porque tu carácter fuerte puede sacar de quicio a tu pareja por detalles que ni al caso.

En lo laboral, se abren puertas que no esperabas y la suerte empieza a caminar contigo, pero nada de confiarte, que las oportunidades vuelan y tú sueles distraerte fácil. La clave será aprender a disfrutar de lo sencillo, cuidarte más, y recordar que el que mucho quiere abarcar, se queda con las manos vacías.

Color del día: Vino tinto

Números de la suerte: 04, 19 y 32

TAURO

La vida es una y hay que disfrutarla sin tanto drama. Este mes los astros te dicen que ya mandes al demonio todo lo que te roba energía. Puede aparecer una oportunidad de negocio que, si sabes manejarla, te puede dar frutos bien sabrosos. Pero no te me confíes, porque habrá quien quiera pasarse de listo y aprovecharse de tu nobleza.

Ten mucho cuidado porque anda un vecino o vecina echando pestes de ti y ladrando de más, nada nuevo bajo el sol, pero no lo dejes pasar porque esas habladurías podrían llegar a oídos que no deberían. En tu familia podrían levantarse roces por envidias y malentendidos; mejor ponte en modo mediador, pero sin cargar broncas que no son tuyas. Y ojo, porque un ex amor puede aparecer de nuevo en tu camino y querer abrir conversaciones que tú ya dabas por cerradas.

En el amor, no tengas miedo a soltar, a veces es mejor la soledad que estar amarrado en relaciones tóxicas que nomás te chingan la libertad. Recuerda que si algo tiene que mantenerse oculto, no vale la pena, porque el amor bonito no se esconde. Así que no seas ingenu@, si alguien nomás te busca pa’ pasar el rato y darte un “aquí se rompió una taza”, pues que se vaya con su cuento a otro lado. Tú no naciste para ser la diversión de nadie, sino la paz de alguien que se lo gane.

Color del día: Verde esmeralda

Números de la suerte: 09, 14 y 47

GÉMINIS

Ay Géminis, tú siempre tan multitareas que a veces ni tiempo te das para tus amistades. Este mes el universo te recuerda que esas personas que de verdad te quieren merecen también tu presencia. Ya no pierdas tus energías recordando al que te fregó la vida o pensando en lo que no fue; la justicia divina nunca falla y cada quien carga con su propio karma.

Pon atención a tus sueños porque estos días te van a mandar mensajes bien claros, revelaciones de situaciones que están por pasar. Cuida mucho tu salud, porque se vienen problemas respiratorios y molestias gástricas por andar abusando del picante, refrescos y harinas. Tu cuerpazo criminal merece mejor trato, y si quieres lucirlo, más vale que lo cuides.

En lo social, se avecina un evento o reunión donde vas a brillar, así que ponte perr@ y arréglate bien, porque ahí podrías toparte con personas que van a abrirte nuevos caminos. Y no se diga de ese contacto de redes sociales que por fin podrías conocer en persona: al principio te caerá de maravilla, pero no te hagas ilusiones de más porque lo virtual no siempre coincide con lo real.

Color del día: Azul eléctrico

Números de la suerte: 06, 21 y 38

CÁNCER

Este mes una traición de amistad o familia podría ponerte los sentimientos de cabeza. No te me derrumbes, al contrario, agradece que la vida te muestra las máscaras que algunos traen bien pegadas. También se marcan cambios en documentos, trámites y hasta la posibilidad de que te animes a una dieta o a ponerte en movimiento con ejercicio, lo cual te caerá de maravilla tanto para el cuerpo como para la mente.

Aguas, porque sueles andar queriendo resolverle la vida a todo mundo y terminas olvidándote de la tuya. Hoy el consejo es: primero tú, después tú, y si sobra tiempo, los demás. Vendrán momentos de tristeza por planes que no se dieron como esperabas, pero no te claves, porque lo que no funcionó fue simplemente porque no era para ti.

En el amor, es muy probable que aparezca alguien que te haga replantear lo que buscas en pareja, pero no idealices de más. Tienes la mala maña de poner en un altar a quien amas, y al final terminas decepcionad@. Aprende a ver al otro tal cual es y no como quisieras que fuera. Si ya tienes pareja, recuerda que la clave no es el sacrificio, sino el equilibrio.

Color del día: Blanco perlado

Números de la suerte: 15, 28 y 42

LEO

No te me me pongas triste si el amor no aparece en estos días como lo pintan en las novelas. La vida te está dando tiempo de conocerte y disfrutar la soltería, que no es castigo, es privilegio. Dale vuelo a la hilacha, atrévete a salir más, a vivir nuevas aventuras y a probar lo que siempre postergaste. El sexo y la diversión no muerden, y mientras haya respeto y dignidad, disfrútalo, porque cuerpazo solo hay uno y vida también.

Una amistad cercana vivirá una traición fuerte de su pareja y acudirá a ti buscando consejo. Tú serás ese hombro que anima, pero recuerda que tu papel no es cargar culpas ajenas. En lo económico, llega un dinerito que dabas por perdido y que te va a servir para quitarte un pendiente. Las relaciones familiares se fortalecerán si bajas el orgullo y aprendes a escuchar.

Un sueño raro te dejará pensando varios días, será aviso de algo que el destino te tiene preparado. Acércate a quien te busca con cariño real y aléjate de quien solo aparece por interés. Mantente fuerte, optimista y perr@, porque tu mejor venganza es demostrar que nadie puede tumbarte. Tu carácter y tus batallas pasadas te han hecho la fiera que hoy eres, con garra para enfrentar cualquier reto.

👉 Color del día: Dorado intenso

👉 Números de la suerte: 04, 27 y 51

VIRGO

Estos días andarás con recuerdos de viejos amores que no se dieron como querías. No te claves, porque si el pasado no cuajó fue para librarte de algo peor. Aprende a agradecer lo que no se dio, porque la vida te quitó piedras del camino. Si tienes pareja, es momento de limpiar heridas, pedir perdón sincero y poner acuerdos claros, porque sin respeto ni confianza no hay futuro.

Se te caerá la venda de los ojos con alguien a quien admirabas, y aunque dolerá, será liberador. No quieras resolverle la vida a todo mundo, porque terminarás cansad@ y hasta herid@. Reconoce que tienes una enorme capacidad de cumplir objetivos, aunque últimamente te saboteas con inseguridades que no te corresponden. Deja de cuestionarte tanto y confía más en ti.

Una traición podría llegar de parte de una amistad; no te enganches, tómatelo como limpieza. Necesitas renovar tu energía y tu círculo social: abre la puerta a quienes suman y cierra con candado a los que viven en chismes y críticas. Haz una limpia física, espiritual y emocional, prende tu veladora y ordena tu vida, porque Virgo cuando se decide hasta el caos lo convierte en calendario con etiquetas de colores.

Color del día: Marrón tierra

Números de la suerte: 09, 17 y 42

LIBRA

No confundas soledad con fracaso. Estos días puedes sentirte tristón o con un vacío, pero eso es solo espacio para llenarte de cosas nuevas. Lo que no fue ya quedó atrás, así que deja de mirar al pasado y enfoca tu energía en lo que sí dará frutos. La vida te pondrá una prueba con un acontecimiento inesperado que será lección para siempre.

Ten cuidado con una persona de piel clara que parece buena gente pero en realidad trae disfraz de oveja; pronto mostrará sus verdaderas intenciones. No te encariñes con promesas bonitas, fíjate en hechos. En lo económico, cuida mucho tu cartera porque estarás gastando de más y las deudas no perdonan.

Podría caerse una salida o viaje, pero tómatelo como una bendición disfrazada que te evita un problema. Si tienes pareja, controla tu lengua, porque una indiscreción puede traerte pleito fuerte. Y si recibes comentarios venenosos, no dejes que te afecten: la gente que no se supera siempre intenta frenar al que sí avanza. Tú mantente elegante, con clase, sin dar explicaciones innecesarias. No todo mundo merece saber tus planes ni estar en tu mesa.

Color del día: Azul cielo

Números de la suerte: 10, 24 y 47

ESCORPIÓN

Escorpion, dejas cicatrices porque nunca olvidas, y eso te hace sufrir. El universo hoy te dice que disfrutes cada historia lo que dure, sin exigir eternidades. Soltar no es olvidar, es decidir tu paz.

Si tienes pareja, ten cuidado con roces familiares que podrían meter ruido en tu relación. No dejes que nadie más agarre el volante de tu vida amorosa. Una amistad llegará de sorpresa con noticias inesperadas y con la risa que necesitabas. Tu estado de ánimo andará como montaña rusa, así que controla tu aguijón y no descargues tu veneno en quien no tiene culpa.

Un amor a distancia puede ilusionarte, pero no descuides lo que ya tienes. Aguas con abrirle la puerta a gente interesada, porque después no sabrás cómo sacarlos. Aprende a decir que no: poner límites es amor propio. Evita meterte en problemas absurdos que solo te atrasan; concéntrate en tus metas y en lo que realmente vale la pena.

Si tropiezas, levántate con más fuerza y sigue con paso firme. Antes de tomar decisiones con alguien que te gusta, piensa con calma: la pasión sin cabeza prende fuerte, pero también puede arrasar con todo. Escoge bien dónde pones tu fuego, porque lo tuyo es quemar… pero quemar bonito.

Color del día: Negro elegante

Números de la suerte: 08, 29 y 39

SAGITARIO

Sagitarito, abre bien los ojos, porque no todo el que sonríe viene con buenas intenciones. Ten mucho cuidado con proyectos nuevos que quieras armar con otras personas, porque entre aplausos y promesas podría esconderse la traición. La vida también te pide que dejes a un lado tanto orgullo y busques a esa amistad con la que quedaste mal; no se trata de humillarte, sino de cerrar capítulos que siguen pesando.

Una separación o pérdida podría sacudirte, pero recuerda que no todo lo que se va es pérdida: a veces es liberación. Una amistad cercana podría enfermar y será momento de que muestres tu lealtad. No te me claves en lo social, porque te enterarás de una peda a la que no fuiste invitad@ y eso puede picarte el orgullo. Mejor agradece, porque la cruda ajena nunca deja enseñanza.

Tus sueños andarán más claros que el agua, préstales atención porque revelarán lo que está por llegar. Posibilidades de viaje hay, aunque quizás no salga como lo planeas. En el amor, si tienes pareja, ciertas heridas del pasado quieren volver y hacer ruido; piensa bien antes de actuar, porque una palabra mal dicha puede convertirse en guerra. Y si estás solter@, deja de mirar en donde ya sabes que no hay nada: lo tuyo está más cerca de lo que imaginas.

Color del día: Morado profundo

Números de la suerte: 03, 15 y 41

CAPRICORNIO

El amor te sonreirá con fuerza: se abren oportunidades de conocer a alguien que moverá tu mundo o de formalizar lo que ya tienes. Pero cuidado, no corras, porque lo tuyo es querer brincar etapas y después lamentarte. Las mejores historias se cocinan lento, sin prisa, pero con sabor.

La nostalgia podría hacerte voltear atrás y desear regresar a momentos felices, pero no te me claves en lo que ya no está. Dale vuelta a la página y vive el presente con ganas, porque ahí está la verdadera felicidad. Aprende también a disfrutar de la soledad: no la veas como castigo, sino como la mejor maestra que tienes.

Una amistad cercana podría pasar un mal rato por un robo o asalto, y eso servirá de recordatorio para cuidar más lo tuyo. Un familiar andará con cambios de humor que podrían afectarte, pero recuerda que no todo lo que cargan los demás es tu responsabilidad. Cuida tus pagos y trámites, porque una distracción podría meterte en líos con tu buró.

En el trabajo, no te preocupes si las cosas se complican, sigue a lo tuyo, porque tu disciplina hablará más que cualquier crítica. Se acerca una fiesta o reunión que te sacará de la rutina, pero ojo con los excesos: no te quejes si la báscula te canta las mañanitas después.

Color del día: Gris plata

Números de la suerte: 09, 22 y 44

ACUARIO

Acuario, acuérdate que no eres monedita de oro pa’ caerle bien a todos. Quien se quiera quedar en tu vida que lo haga con gusto, y quien no, que se aparte y no estorbe en la puerta. Ya no pierdas lágrimas ni energía en quienes se van sin razón; mejor invierte tu tiempo en las personas que sí están a tu lado y que merecen tu cariño.

Oportunidades de mejora laboral o proyectos nuevos se abren en tu horizonte, y podrían convertirse en negocios sólidos si los trabajas con disciplina. Pero ojo, porque en lo emocional andarás medio achicopalad@, cargando problemas que vienes arrastrando desde hace tiempo. Te preocupas tanto por el futuro que olvidas vivir el presente, y la vida no se repite como serie de Netflix.

Aguas con los amores baratos y relaciones de ocasión, porque podrías terminar con más dolores que alegrías. Una expareja seguirá molestando, pero ya es tiempo de cerrar ese ciclo; mientras no lo hagas, no entrará lo bueno. Saca de tu vida los rencores y enfócate en cumplir las metas que te pusiste, porque el universo te tiene lista una etapa de logros. Eso sí: tu problema es que siempre dices “mañana empiezo”… y ese mañana nunca llega.

Color del día: Azul eléctrico

Números de la suerte: 07, 25 y 39

PISCIS

Piscis, abre bien los ojos porque una amistad del pasado está por regresar y no trae intenciones bonitas: quiere información, chisme o simplemente fregarte. No le des entrada, cuida tu paz como si fuera tesoro. Cambios en tu casa o limpiezas profundas te harán reencontrar objetos perdidos y cerrar ciclos que ya te pesaban.

Si tu relación de pareja anda floja o apagada, ponle más ganas. El amor también necesita mantenimiento: cambien rutinas, salgan a lugares nuevos, reaviven la chispa que se apagó por la monotonía. Si estás solter@, no temas a abrirte a nuevas oportunidades, porque el universo trae sorpresas y pronto tendrás hasta pa’ escoger.

Es probable que sientas necesidad de cambiar ciertas cosas que no te han dejado avanzar, y estos días serán clave para hacerlo. Alrededor tuyo hay personas que solo drenan tu energía; ponles un alto, porque tu orgullo algunas veces te salva, pero otras te hace caer en los mismos errores. Aprende a equilibrar.

En lo laboral, llegan días perfectos para buscar mejores oportunidades o concretar un proyecto que esperabas. No tengas miedo de mover tus fichas, porque este ciclo es para crecer. Deja atrás el pasado y entrégate al presente con confianza, que lo mejor apenas viene.

Color del día: Verde esmeralda

Números de la suerte: 12, 30 y 48