Tyrese Gibson, actor de ‘Fast & Furious’, enfrenta orden de arresto por crueldad animal

El nombre del actor Tyrese Gibson, conocido por su papel de Roman Pearce en ‘Fast & Furious’, encabeza los titulares internacionales luego de darse a conocer que es buscado por la policía en Atlanta, Georgia, tras iniciarse una investigación por crueldad animal.

De acuerdo con informes de WSBTV News, los Servicios de Animales del Condado de Fulton vincularon a uno de los cuatro perros Cane Corso del famoso con la muerte de ‘Henry’, un canino de la raza Cavalier King Charles Spaniel, de cinco años de edad, mascota de uno de sus vecinos.

Fue durante la tarde del 18 de septiembre que el Servicio de Animales recibió una llamada del dueño de la mascota fallecida, argumentando que su amigo de cuatro patas había sido atacado por otro perro dentro de su patio cercado, dejando heridas mortales.

Si bien la investigación aún se mantiene en curso, las autoridades apuntan a que Tyrese Gibson permitía que sus Cane Corso deambularan libremente por el vecindario y sin supervisión, lo que habría propiciado el ataque al perro de su vecino.

Aunado a las declaraciones de los testigos, cámaras de seguridad captaron a los perros corriendo por los patios vecinos entre las 10:01 y 10:04 p.m., antes de dirigirse hacia la casa de Parker.

“Es negligencia de su parte como dueño de la casa y de los animales, dejándolos deambular libremente. Y ahora han matado a un animal inocente“, declaró la capitana Nicole Dwyer.

Cabe recalcar que, una semana antes del trágico suceso, se registraron cinco reportes a la policía local sobre los perros del histrión. Estos argumentaron que los caninos se mantenían corriendo sueltos en la zona, poniendo en riesgo a los residentes.

¿Cuál es la situación legal de Tyrese Gibson?

El 22 de septiembre, el famoso de 46 años se comprometió con las autoridades a entregar sus perros a los Servicios de Animales, pidiendo un plazo de tres a cuatro días para cumplir con esta sanción.

Ante el incumplimiento de su acuerdo, se emitió una orden de registro a su propiedad y una de arresto bajo el delito de crueldad animal. Al ingresar en su domicilio, se identificó que Gibson se encuentra fuera del país y los perros ya habían sido trasladados.

No pasó mucho tiempo antes de que el acusado colocara un par de fotografías a través de su cuenta de Instagram que dieron respuesta a las interrogantes sobre su paradero. Según lo dicho por Tyrese, se encuentra de viaje en Dubái, tomando un “descanso para su salud mental” que se extendería hasta el mes noviembre.

Mientras tanto, la policía del condado de Fulton confirmó que Tyrese Gibson aún no se ha presentado para seguir el curso de la investigación, lo que mantiene vigente la orden de arresto que se emitió en su contra.

