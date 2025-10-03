Coalición demanda al gobierno de Trump por los $100,000 dólares por visas H-1B

Una coalición de sindicatos, proveedores de salud, escuelas y organizaciones religiosas presentó el viernes una demanda para detener una acción ejecutiva del gobierno del presidente Donald Trump que impone un nuevo costo de $100.000 dólares a cada nueva solicitud de visa H-1B.

La H-1B es una categoría de visa temporal (no inmigrante) que permite a los empleadores solicitar que profesionales extranjeros altamente capacitados trabajen en “ocupaciones especializadas” que requieren al menos un título de licenciatura o equivalente.

La proclamación del gobierno del presidente Donald Trump, emitida el 19 de septiembre de 2025 y hecha efectiva apenas 36 horas después, ya ha generado caos entre empleadores, trabajadores y agencias federales, según el comunicado de prensa enviado a La Opinión por Democracy Forward.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, dijo: “Esto no se trata de ayudar a los trabajadores estadounidenses; se trata de cerrarle la puerta a la innovación en Estados Unidos”.

“Los trabajadores con visas H-1B mantienen al personal de los hospitales rurales, llevan educación STEM a escuelas con escasez de maestros, impulsan investigaciones médicas que salvan vidas, mantienen competitivo a nuestro sector tecnológico y ayudan a que las pequeñas empresas prosperen. El presidente Trump no puede imponer por decreto una tasa migratoria de seis cifras. Esta tarifa exorbitante fomenta la corrupción y es ilegal, desestabilizadora y perjudicial para todos; por eso nos hemos unido a esta poderosa coalición para impugnarla en los tribunales”, declaró Skye Perryman.

La demanda sostiene que al exigir el pago de $100,000 dólares por una visa H1-B:

Se ignora al Congreso: El programa H-1B tiene un sistema de tarifas y supervisión cuidadosamente establecido por ley. El presidente no puede reescribirlo de la noche a la mañana ni imponer nuevos impuestos mediante proclamación.

Se invita al caos y al favoritismo: La orden ofrece una vaga excepción de “interés nacional” sin estándares claros para exenciones de tarifa, abriendo la puerta a decisiones arbitrarias y de “pago por acceso”.

Perjudica a comunidades de todo el país: Hospitales rurales advierten que no podrán retener a médicos y enfermeras; escuelas señalan que la tarifa ilegal supera muchos salarios docentes; y organizaciones sin fines de lucro e instituciones de investigación no pueden absorber un gasto tan significativo. Todos pierden si no pueden contar con trabajadores H-1B.

Debilita la economía: Economistas coinciden en que los trabajadores H-1B crean empleos en Estados Unidos y fomentan nuevas industrias. Forzar su salida significa que las empresas trasladarán operaciones —y buenos empleos— al extranjero.

La demanda pide al tribunal que bloquee de inmediato la orden y restaure la legalidad para empleadores y trabajadores porque “sin un alivio judicial, los hospitales perderán personal médico, las iglesias perderán pastores, las aulas perderán maestros y sectores enteros de la economía podrían quedarse sin innovadores clave”.

Los demandantes son Global Nurse Force; Global Village Academy Collaborative; Society of the Divine Word; Fathers of St. Charles; Church on the Hill; International Union; United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW International); UAW Local 4811; American Association of University Professors (AAUP); Committee of Interns and Residents, SEIU (CIR); un ciudadano del Reino Unido residente en la región de los Apalaches y un ciudadano de la India residente en el Distrito Norte de California.

Representan a médicos residentes, becarios, internos y enfermeras que sirven a comunidades rurales y médicamente desatendidas; a una escuela que depende de trabajadores H-1B para educar a sus estudiantes; a organizaciones religiosas que dependen del programa para contratar pastores y profesionales religiosos que atienden a comunidades desatendidas; a importantes sindicatos que representan a docentes y personal académico de la educación superior; y a trabajadores altamente calificados cuyas carreras y vidas fueron trastocadas de la noche a la mañana, según el comunicado de Democracy Forward.

