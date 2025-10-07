Israel libera a los seis mexicanos que intentaban llegar a Gaza y son repatriados a México

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) dio a conocer que Israel liberó a los seis mexicanos que intentaban llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, como parte de la flotilla Global Sumud, y ya se encuentran en proceso de repatriación a México.

A través de un comunicado que fue difundido en redes sociales, la cancillería mexicana precisó que los seis connacionales identificados como Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, fueron trasladados desde Israel hacia Amán, Jordania.

“Las y los connacionales fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, junto con el embajador de México en Israel, quien los acompañará hasta la Ciudad de México”, señaló.

“La Cancillería agradece el apoyo del gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de nuestros connacionales a ese país”, señala el documento.

Fue el pasado miércoles 1 de octubre que la Flotilla Global Sumud, donde viajaban los seis mexicanos, fue interceptada por fuerzas israelíes antes de llegar a su destino en aguas internacionales.

“La SRE se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las y los connacionales que están siendo repatriados, y reitera que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior”, menciona la cancillería.

La liberación y repatriación de los mexicanos ocurre en medio de la tensión que persiste en la región, agravada por la situación humanitaria en Gaza y las acciones de organizaciones internacionales que denuncian las restricciones al ingreso de ayuda al enclave palestino.

