Revelan escalofriantes detalles del asesinato de dos niños a manos de su madre en Texas

Documentos judiciales obtenidos por ABC13 revelan detalles estremecedores sobre Oninda Romelus, de 31 años, la mujer acusada de matar a dos de sus hijos y herir a otros dos en Angleton, condado de Brazoria (Texas). Las autoridades informaron que la madre, quien llamó al 911 tras el tiroteo, enfrenta dos cargos de asesinato y dos de agresión agravada con arma mortal.

La tragedia ocurrió el sábado alrededor de las 4:48 de la madrugada, cuando Romelus contactó a las autoridades desde una gasolinera en la carretera estatal 288. Cuando los agentes llegaron, hallaron el vehículo encendido, con todas las puertas abiertas y los cuerpos de los niños dentro.

Un niño de 13 años y una niña de 3 años fueron encontrados sin vida; los otros dos menores, de 8 y 9 años, fueron trasladados en helicóptero a un hospital de Houston, donde permanecen en condición estable.

Las palabras de la madre

Durante una entrevista en la cárcel del condado, los investigadores describieron a Romelus como paranoica y evasiva, mirando constantemente hacia la puerta.

Al ser interrogada sobre lo ocurrido, inicialmente se negó a hablar, pero luego pronunció una frase que dejó atónitos a los agentes: “En lugar de que me lo hagan ellos, se lo voy a hacer yo a ellos.”

Cuando el investigador le preguntó a qué se refería, Romelus respondió: “Matarlos a todos.”

Los documentos también señalan que negó haber llamado al 911, afirmando que “había llamado al demonio”.

Romelus enfrenta una fianza de $14 millones de dólares y permanece detenida en el condado de Brazoria.

Las autoridades no han revelado aún un posible motivo para el ataque, pero confirmaron que la investigación se extiende más allá del condado, incluyendo registros de su residencia anterior.

La funcionaria de asuntos públicos del sheriff, Madison Polston, declaró: “Afortunadamente, los dos niños heridos se encuentran en condición estable. Estamos haciendo todo lo posible para que reciban la atención que necesitan.”

