Desaparece mujer en Indiana tras incendio sospechoso en su vivienda

Britney Gard, de 46 años, fue reportada como desaparecida tras un incendio sospechoso en su casa en Bainbridge, Indiana. Las autoridades investigan el caso junto con el FBI y la Policía Estatal, mientras su familia teme que “algo más grande” esté detrás de su desaparición.

La Oficina del Sheriff del Condado de Putnam informó que Gard fue vista por última vez el 30 de septiembre, cuando mantuvo contacto con su familia por la noche.

Al día siguiente, los bomberos respondieron a una llamada de emergencia por un incendio en su residencia alrededor de las 7:40 p. m.

Aunque las llamas fueron extinguidas, no se encontró a nadie en el interior, y los investigadores calificaron el siniestro como “sospechoso”.

La causa del fuego sigue bajo análisis, informó el sheriff Jerrod Baugh, quien precisó que no se divulgarán detalles mientras la investigación siga activa.

“No tiene sentido, su auto y su bolso están en casa”

La familia de Britney Gard ha manifestado su desesperación ante la falta de pistas. Su hermana, Stephanie Bowen, declaró al medio local WRTV que la mujer planeaba asistir al partido de voleibol de su hija el 1 de octubre, pero nunca llegó.

“Su auto está en casa, su bolso está en casa. No la encontramos por ningún lado y la casa está en llamas. No tiene sentido”, expresó Bowen.

Agregó que siente que “hay algo más grande que no conocemos” detrás de lo ocurrido.

Desde el lunes, decenas de personas —incluidas sus hermanas y voluntarios— han recorrido campos de maíz, zonas boscosas y estanques cercanos a la propiedad de Gard.

La búsqueda se ha apoyado en drones, equipos de rescate acuático y la colaboración del Departamento de Recursos Naturales de Indiana.

El sheriff Baugh confirmó que los detectives trabajan con el FBI y la Policía Estatal, analizando los registros de ubicación de dispositivos electrónicos que pudieran conducir a la mujer.

“Esta es una investigación activa y no podemos especular sobre su paradero o condición actual”, subrayó el funcionario.

Las autoridades piden a los residentes que revisen las cámaras de seguridad y reporten cualquier información sobre el caso. “Britney, te queremos. Esperamos que regreses sana y salva a casa”, dijo su hermana Stephanie, conmovida, al medio local.

La comunidad de Bainbridge, una localidad situada a unos 64 kilómetros al oeste de Indianápolis, permanece en alerta y unida en la esperanza de encontrar con vida a Britney Gard, madre de dos hijos.

