Un exprofesor de secundaria sentenciado por violación fue asesinado en una prisión de Carolina del Norte

Un profesor de gimnasia de secundaria que fue encarcelado por violar repetidamente a una adolescente de 15 años fue asesinado por otro recluso en su celda de Carolina del Norte.

Ernest Nichols, de 60 años, fue declarado culpable en 2011 y sentenciado a 15 años de prisión por estupro. Originalmente fue arrestado por 27 cargos, incluyendo una larga lista de delitos sexuales, informó el sitio WRAL.

Nichols fue encontrado muerto en su celda en la Institución Correccional Greene en Maury, Carolina del Norte, lo que provocó el cierre de la prisión.

El martes, la Oficina del Sheriff del Condado de Greene entregó una orden de arresto por asesinato a su compañero de prisión, Wilbert Baldwin, quien ya cumple una condena por asesinato en segundo grado, informó el medio citado.

Nichols trabajó en la Escuela Secundaria Ranson de Charlotte durante 14 años, pero fue rápidamente suspendido sin goce de sueldo y se le prohibió el acceso a las instalaciones cuando los administradores se enteraron de las acusaciones, según informó anteriormente WBTV.

Su víctima, de 15 años y quien no estudiaba en la escuela, afirmó haberla violado varias veces durante seis meses en 2008.

Ella afirmó que Nichols le enviaba mensajes sexualmente explícitos y le hacía peticiones extrañas, como inventar historias sexuales o avisarle “cuando entraba en la ducha”, según una orden de arresto obtenida por el medio.

Antes de que Nichols fuera arrestado, la madre de la joven víctima lo confrontó por los meses de abuso y dijo que se había llamado a sí mismo “cerdo” durante la conversación, según la orden judicial.

Fue arrestado en octubre de 2009 en su domicilio, donde la policía incautó cintas de video, una cámara de video, fotografías y juguetes sexuales encontrados en la propiedad.

Durante su audiencia, Nichols se negó obstinadamente a cooperar con el juez cuando se le pidió que presentara una declaración, e insistió en que no entendía los cargos que enfrentaba. Estaba previsto que cumpliera su condena en septiembre de 2027.

