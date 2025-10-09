Hombre mata a tres personas en el área de Houston antes de quitarse la vida

Un hombre asesinó presuntamente a tres personas en dos lugares distintos en el área metropolitana de Houston antes de suicidarse, informaron las autoridades. La policía aún trata de establecer el vínculo entre las víctimas y el atacante.

El primer ataque ocurrió alrededor de la 1:00 p. m. del miércoles en Sugar Land, un suburbio de Houston, cuando un conductor disparó varias veces contra otro vehículo, hiriendo de muerte a su ocupante, según informó Alicia Alaniz, portavoz de la policía local.

Las autoridades aún investigan si el tiroteo fue un caso de furia al volante o si existía alguna relación previa entre ambos conductores.

Apenas 30 minutos después, la policía de Houston respondió a un segundo tiroteo en un taller mecánico, ubicado a unos 11 kilómetros (7 millas) del primer lugar. Allí, el sospechoso disparó contra un mecánico y un testigo que lo grababa mientras huía, explicó el teniente Larry Crowson del Departamento de Policía de Houston (HPD).

El sospechoso fue hallado muerto

La descripción del atacante y del vehículo coincidía en ambos hechos, lo que llevó a las autoridades a vincular los dos tiroteos.

Poco después, la policía encontró al presunto tirador muerto dentro de su automóvil, a unos 6,4 kilómetros (4 millas) del segundo escenario. Según Crowson, todo apunta a que se suicidó tras cometer los crímenes.

Las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas ni del atacante, mientras siguen investigando el posible motivo detrás de los asesinatos.

“El primer análisis sugiere que todos los hechos están relacionados”, dijo Crowson. La policía de Houston continúa entrevistando testigos y revisando grabaciones de video para reconstruir la secuencia de los hechos.

