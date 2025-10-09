Mis utensilios de cocina favoritos para uso con una sola mano





Para quienes tienen artritis, debilidad en las manos, dificultad para moverlas o han perdido alguna extremidad, los accesorios de cocina adecuados pueden hacer una gran diferencia.

By Chloé Valentine

Muchas personas tienen dificultades para cocinar por motivos como la artritis, la pérdida de movilidad, el Parkinson o, en mi caso, la diferencia entre mis extremidades.

Hace varios años me amputaron un brazo tras un accidente en una motocicleta tipo scooter (Vespa). Aprender a hacer todo con una sola mano cambió mi vida en muchos sentidos, pero mi pasión por la cocina seguía igual de fuerte. Pronto se volvió una prioridad transformar mi cocina en un espacio adaptado a mi nueva forma de hacer las cosas. Empecé a buscar utensilios y accesorios fáciles de usar con una sola mano, y pronto me di cuenta de que muchas personas enfrentan desafíos similares.

Las empresas han reconocido esta necesidad, y ahora existen muchos productos diseñados para hacer que cocinar sea más fácil. Algunos fueron diseñados específicamente como herramientas adaptadas, mientras que otros resultan “accesibles por casualidad”. Pero sin importar cómo surgieron, están ahí, listos para hacerte la vida más fácil.

Ya sea que cocines mucho o solo busques herramientas que faciliten tareas cotidianas como colar pasta o escurrir ensaladas, estás en el lugar indicado. A continuación encontrarás accesorios de cocina muy útiles, diseñados especialmente para quienes necesitan alguna adaptación.

Estos no son simples artículos que encontré en una búsqueda rápida en Google. Son exactamente los que han convertido mi cocina en un lugar donde puedo cocinar de manera independiente y eficiente con una sola mano. Incluso me atrevería a decir que preparar comida ya no me resulta más difícil que cuando tenía las dos manos.

Un escurridor de ensaladas con botón

Mi técnica para quitarle el agua a la ensalada con una sola mano solía ser… complicada, por decir lo menos. Ponía las hojas empapadas sobre una toalla limpia, las envolvía como si estuviera “secuestrando” mi ensalada y luego la sacudía sobre la tina. Las hojas salían volando, las paredes terminaban mojadas… en pocas palabras, no funcionaba nada bien.

Con el escurridor de ensalada Farberware con mecanismo de bombeo, solo tienes que poner tus hojas verdes dentro y presionar el mecanismo en la parte superior. Ni siquiera es necesario enroscar la tapa, lo que hace que el proceso sea mucho más sencillo. La base antideslizante mantiene el escurridor en su lugar mientras gira, así que no tienes que sujetarlo. Cuando la ensalada esté lo suficientemente seca, solo presiona el botón más pequeño junto al que hace girar el escurridor. Ninguno de los botones requiere mucha fuerza; son fáciles de usar.

Este escurridor viene en dos tamaños. El de 3.16 cuartos es perfecto para una o dos personas. Para un grupo más grande, está el de 6.6 cuartos, que tuvo un excelente desempeño en nuestras pruebas de los mejores escurridores de ensalada y se llevó nuestra distinción Elección del editor (Editor’s Choice).

Compra: Escurridor de ensalada Farberware con botón, desde $21 en Amazon y Walmart

Una tabla de cortar multitalentosa

Esta tabla de cortar adaptada te ofrece apoyo sobre el gabinete, una superficie antideslizante, un pelador de verduras integrado y mucho más, haciendo que cocinar sea mucho menos frustrante.

La versátil tabla Glogo Adaptive One-Handed Cutting Board puede reemplazar varios utensilios de cocina y, además, cabe en el lavavajillas.

Photo: Amazon

Mis características favoritas son los “bordes que sujetan el pan” a los lados. Mantienen la rebanada en su lugar, así que no tienes que perseguir tu pan tostado mientras le pones mantequilla. También uso estas guías para ayudar a abrir el queso. (Si alguna vez te has peleado con el plástico de un trozo de queso Stilton para quitarlo, sabes de lo que hablo). Las guías mantienen el queso en su lugar mientras corto la envoltura. Incluso son útiles para sostener frascos o recipientes (como mantequillas de nueces, mermeladas o crema batida tipo Cool Whip). Mantienen el envase estable, así puedo usar una sola mano sin que se caiga o se deslice por el gabinete.

Muchas tablas de cortar adaptadas suelen ser muy pesadas y grandes, lo que las hace incómodas de mover, difíciles de guardar y casi imposibles de meter en el lavaplatos. Con unas medidas de aproximadamente 16×13 pulgadas, esta se siente del tamaño perfecto. Es fácil de sacar cuando necesito algo rápido para cortar fresas para mi avena de la mañana, pero también ofrece suficiente espacio para preparar alimentos.

Y la base antideslizante es un punto a favor: Esta tabla no se mueve para nada. Además, viene con un pelador de verduras integrado que facilita mucho esa tarea. Básicamente hace de todo, ¡menos decir “Sí, Chef!”

Compra: Tabla de cortar Glogo Adaptive One-Handed Cutting Board, desde $45 en Amazon

Un molinillo para la pimienta y más

Los molinillos de especias pueden ser difíciles de usar para mí, o incluso imposibles. Había probado molinillos de pimienta eléctricos antes, pero nunca me los quedaba porque ocupaban mucho espacio, siempre se quedaban sin batería y era un desastre rellenarlos. Pero el molinillo recargable FinaMill Classic es diferente.

Con un simple toque sobre el gabinete, puedes cambiar los cartuchos y usar otra especia diferente con el molinillo recargable FinaMill Classic.

Photo: Amazon

Utiliza cápsulas o cartuchos removibles que guardan los granos de pimienta. Son fáciles de abrir y tienen una boca amplia, lo que hace que rellenarlos sea muy fácil. Además, puedes usar este molinillo para moler todo tipo de cosas, incluyendo hierbas, sal e incluso especias más duras, como canela, nuez moscada y cardamomo.

Viene con dos cápsulas: una “de uso diario” (para especias enteras más pequeñas) y una “cápsula de pimienta”. Puedes comprar cápsulas adicionales en Amazon o en la página web de FinaMill.

Para cambiar una cápsula, golpea suavemente el FinaMill sobre el gabinete para que se libere. Después, simplemente coloca una cápsula diferente. Estas cápsulas intercambiables permiten pasar fácilmente de un toque de pimienta a un poco de hierbas en un instante.

El molinillo FinaMill es recargable, lo que elimina la necesidad de lidiar con pilas y compartimentos complicados. Existe una versión con pilas, por $20 menos, pero creo que poder recargarlo en lugar de comprar baterías hace que esta sea una mejor inversión.

Compra: FinaMill Classic Rechargeable Grinder, $90 en FinaMill. FinaMill Classic Battery Grinder, desde $70 en Amazon y FinaMill.

Un cuchillo raro pero efectivo

Este cuchillo me cambió la vida, y no es una exageración. Como alguien que disfruta mucho de los productos frescos, estoy picando y preparando frutas y verduras todos los días. Pero durante un tiempo, me tomaba demasiado tiempo, porque tenía que trabajar demasiado usando solo una mano.

La posición del mango y la curvatura ergonómica de la hoja de este cuchillo de chef reducen la fuerza que necesitas aplicar. Y no puedo dejar de enfatizar lo bien que corta. Lo uso constantemente para cortar sandías y papayas enteras. Me siento como Hulk porque hasta los retos más difíciles se vuelven fáciles cuando lo uso.

El diseño es similar al de un cuchillo mecedor, pero la forma del cuchillo y la posición del mango ayudan a realizar cortes más precisos. Esto significa que no necesito cambiar de cuchillo cuando quiero cortar algo grande en trozos más pequeños.

Compra: Swedish Steak Knife, desde $31 en Amazon y Walmart

Un Colador Clip-On

Esta fue una compra impulsiva del Amazon Prime Day y se ha convertido en uno de mis utensilios de cocina más usados; convierte cualquier olla normal en un colador. Funciona con cualquier olla que puedas sostener cómodamente. Para mí, eso significa cualquiera con un mango largo. (Uso un guante de horno para poder sujetar mejor las ollas pesadas).

Ni una olla pesada de papas fue suficiente pesada para despegar el colador Yevior Clip-On

Photo: Amazon

Al principio dudaba de que este colador pudiera mantenerse sujeto a una olla con el peso de la pasta, pero estaba completamente equivocada. Funciona de maravilla con cualquier cosa que necesites colar, ya sea pasta, frutos rojos, líquido extra o grasa de una sartén, e incluso una olla con papas cocidas. Sí, lo he probado con papas y se mantiene firme aguantando el peso.

Compra: Colador Yevior Clip-on, desde $7 en Amazon y Walmart

Pinzas pequeñas

Me doy cuenta que estoy buscando mis pinzas pequeñas constantemente. Me ayudan a sacar cosas de frascos pequeños, servir pasta, mezclar ensaladas, acomodar guarniciones delicadas, servir postres y separar rebanadas de carnes frías o queso. Piensa en ellas como una extensión de tu mano.

No metas los dedos en un frasco de pepinillos; hay una forma mejor. Usa las pinzas de cocina de silicona Hotec Mini.

Photo: Amazon

Las pinzas de metal suelen maltratar alimentos delicados como dumplings o pasta. En cambio, la punta de silicón de estas pinzas es suave con lo que agarres y además te da un mejor control. También funcionan perfecto como sustituto de la espátula en ciertas situaciones: si necesitas voltear un sándwich caliente, una hamburguesa, una salchicha o cualquier otro alimento que normalmente requeriría dos espátulas, estas pinzas son la mejor opción.

Compra: Pinzas de cocina de silicona Hotec Mini, desde $9 en Amazon

Una Spoonula

Un utensilio con múltiples usos como este siempre es mi primera opción al preparar comida. Cuando tienes varias cosas al mismo tiempo en la estufa, es muy práctico poder voltear, revolver, freír, servir, raspar y luego llevar a la mesa sin tener que buscar un utensilio diferente cada vez– y eso es justamente lo que permite hacer la Spoonula. Es como el “spork” (cuchara-tenedor) de los utensilios de cocina, pero que realmente funciona. También ensucias menos, lo que significa menos trabajo para ti.

Compra: Farberware Spoonula Multi-Tool Scoop, desde $8 en Amazon y Wayfair

Ya sea que estés revolviendo, raspando o volteando, el Farberware Spoonula Multi-Tool Scoop es el utensilio al que recurro casi siempre.

Photo: Amazon

Un picador de verduras afilado

Si tienes dificultades de movilidad en las manos, solo pensar en picar algo puede ser suficiente para que termines sacando el celular para llamar a Uber Eats. Yo he evitado recetas que llevan cebolla picada o he terminado comparándola ya cortada en la tienda (y carísima). Pero este aparatito sencillo ha cambiado esto.

Un buen picador de verduras, como el Ultrachop All-In-One Vegetable Chopper, hace que cocinar sea mucho más rápido si te cuesta trabajo cortar los alimentos.

Photo: Amazon

Al usarlo, aún tienes que pelar las cebollas y cortarlas por la mitad. Pero después solo las colocas sobre la superficie de corte, bajas la tapa y obtienes un corte perfecto cada vez.

Este picador tiene cuchillas de acero inoxidable y una base antideslizante, así que no necesitas sujetarlo con la otra mano. Viene con varios accesorios– ralladores y cortadores– que también son geniales. Toda la base se mantiene firme, así que lo único de lo que tienes que preocuparte es de sostener la verdura que estés rallando o cortando.

Compra: Ultrachop All-In-One Vegetable Chopper, desde $26 en Amazon

Otros productos a considerar

Este grip removible para cuchillos hace que cualquier cuchillo de tu cocina sea más fácil de usar, brindando mayor comodidad y control.

Estos soportes para tacos son de esas cosas que no sabías que necesitabas, pero créeme, sí las necesitas, porque el Taco Tuesday llega cada semana. Hacen que sea mucho más fácil servir los tacos y dejarlos a la mano entre mordidas.

Este exprimidor de jugos de KitchenAid tiene un fondo plano para que no se vuelque mientras colocas algo dentro. Debo decir que no es la mejor opción si tienes poca fuerza en las manos, porque hay que apretar un poco. Pero es muy útil en casos como el mío.

Cómo evalué estos utensilios de cocina accesibles

Estos son productos en los que confío y que me encantan. He cocinado usandolos y he comprobado que me ayudan a que todo sea más fácil en mi cocina.

La tabla de cortar adaptada y el cuchillo estilo chef sueco fueron de mis primeros descubrimientos, y años después, sigo usándolos a diario. Los utensilios más pequeños, como el colador y la spoonula, también los uso mucho. Las pinzas pequeñas prácticamente han reemplazado mi mano, así que si alguien gritara “¡Edward Manos de Pinza!”, sin duda respondería. Lo que quiero decir es que esto no es solo una lista de cosas que creo que podrían ser útiles porque lucen muy bien. Son los artículos que uso todos los días y que he puesto a prueba en múltiples situaciones reales de cocina.

