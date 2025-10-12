Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Date chance de enfrentar esos miedos viejos que traes arrastrando desde hace tiempo y que te han frenado más de la cuenta. No le sigas sacando la vuelta a lo que sabes que tienes que resolver, porque mientras más lo postergues, más grande se hace la piedra en el zapato. Si ya tienes pareja, pon atención a lo que está pasando: hay dudas, chismes y señales que has querido ignorar. No te hagas el o la ciega, que las casualidades no existen. Y si andas de coqueto por redes, ¡aguas! porque te pueden cachar en la movida y ni dónde esconderte vas a encontrar.
Cuida tus emociones y no le abras tu corazón a quien no ha movido ni un dedo por ti. Viene persona de piel clara con chismes, así que guarda silencio, sonríe como si nada y no te metas, porque podrías acabar embarrado en pleitos ajenos. Hay días en que quisieras tirar la toalla, pero recuerda que tú naciste para brillar, no para mendigar atención. Aprende a ver que el que te quita la paz, no merece estar en tu vida.
A mediados de mes podrías sentir nostalgia por gente que ya no está o por amistades que se fueron sin despedirse, pero no cargues culpas que no te pertenecen. Cambia de ambiente, busca nuevas metas, y verás cómo la vida vuelve a sonreírte. Dale tiempo al tiempo, Leo, que el karma siempre cobra y tú vas a cobrar con intereses.
VIRGO
Te vienen noticias de dinerito antes de que termine el mes, y más te vale usarlo sabiamente porque luego te encanta gastarlo en tonterías. En el amor, podrías darte un golpe de realidad: esa persona que creías tan santa resulta que también sabe usar los cuernos… y no precisamente de adorno. No te me agüites, mejor aprende la lección.
Estás entrando en una buena etapa, pero todavía traes heridas viejas que solo han cerrado por fuera; por dentro siguen sangrando y si no te decides a sanarlas, te seguirán estorbando toda la vida. Aprende a decir “no”, porque tu afán por quedar bien con todos te está dejando mal contigo mismo.
No te metas en chismes defendiendo a quien ni siquiera lo merece, deja que la gente se estrelle sola con su propio ego. En lo laboral vienen oportunidades que pueden cambiarte la vida, pero debes poner orden y dejar la flojera. Ya es hora de que te apliques, que el tiempo no perdona y los sueños no se cumplen solos.
A nivel personal, vendrá una plática importante con alguien de tu familia que te hará abrir los ojos. Aprovecha para limar asperezas, que no todo es pleito ni orgullo. Y si sientes que la vida se ha vuelto monótona, muévete, que tú naciste para mejorar, no para conformarte.
LIBRA
No confíes tanto en quien se te arrima sonriendo y hablándote bonito, porque hay lobas y lobos disfrazados de ovejas esperando que te descuides para darte la mordida. Este mes será de reflexión, de verte al espejo y reconocer que no necesitas a nadie más para ser feliz, que tu equilibrio no depende de los demás.
Cuidado con una mujer de piel morena o aperlada que anda hablando de ti hasta por los codos, sobre todo en cuestiones de trabajo. Respira y no le des importancia, que a veces la envidia se viste de consejo. En el amor, la relación mejora; algo inesperado los unirá más y verás que aún hay fuego para rato. Pero ¡aguas! con los fantasmas del pasado, porque podrían aparecer justo cuando menos lo esperas.
Posibilidad de viaje o cambio de casa que traerá aire fresco a tu vida. Un familiar podría enfermar, mantente al pendiente y no esperes a que te busquen. Aprende a ahorrar, Libra, que podrías tener una inversión grande pronto y te conviene estar preparado.
También es buen momento para dejar el pasado atrás, ya no cargues lo que pesa. Suelta lo que te ata, limpia tu entorno y verás cómo la energía se acomoda. Y si algo te incomoda, dilo, pero sin perder la elegancia que te caracteriza, que tú sabes cómo poner a la gente en su lugar… con sonrisa incluida.
ESCORPIO
Últimamente te has dedicado a resolverle la vida a medio mundo y te olvidas de ti. Así no se puede, mi vida, porque mientras sigas cargando costales ajenos, nunca vas a alcanzar tus propias metas. Es momento de poner límites, y si a alguien no le parece, que se aguante.
No inviertas en proyectos dudosos, que podrías terminar más endeudado que motivado. Vienen nuevas oportunidades que te harán recuperar la fe y hasta podrías conocer a alguien que te devuelva las ganas de enamorarte. En casa, se arreglan asuntos que traías atorados y mejora la salud de un familiar.
Podrías recibir una sorpresa de alguien especial, alguien que pensabas que ya se había olvidado de ti. Pero recuerda: no todo lo que brilla es oro. Aprende a reconocer quién viene con buenas intenciones y quién nomás quiere sacar provecho.
La suerte te sonríe en juegos de azar y con números terminados en 4, 7 y 9, así que échale un ojo si te animas. Octubre será un mes para limpiar tu corazón, dejar el pasado y volver a creer. No permitas que te manipulen con chantajes emocionales. Recuerda, Escorpio: tú no naciste para andar de tapete, sino para que te aplaudan de pie.
ARIES
Separación definitiva de una amistad que ya no aportaba nada a tu vida, y aunque duela, mejor sola que mal acompañada. Se viene un evento con ropa blanca —ya sea boda, bautizo o hasta fiesta familiar donde terminarás siendo el alma del reventón—. En lo laboral vienen movimientos que te van a favorecer, pero tendrás que moverte rápido si no quieres que otro te coma el mandado.
Tu expareja podría aparecer solo para contarte sus penas, queriendo que le sirvas de psicólogo o paño de lágrimas; ¡ni lo pienses! deja que el karma haga su trabajo, que para eso no cobra barato. Este mes llega con oportunidades de cerrar ciclos y abrir nuevos caminos, así que enfócate en lo que te haga feliz.
Abre bien los ojos, Aries, porque podrías recibir un golpe bajo de alguien que consideras aliado. Mantente alerta, que no todo el que sonríe es amigo. Si se presenta la chance de viajar, no lo dudes, que ese cambio de aire te hará ver las cosas desde otra perspectiva.
Tendrás pensamientos que te llevan al pasado, sobre todo a ese amor que todavía te saca suspiros. Pero si no sueltas lo que fue, no podrás abrazar lo que viene. No te quedes con ganas de hablar, pero si tu intuición dice que no vale la pena, mejor guarda silencio y que se reviente solito el teatro. Octubre te pide que aprendas a priorizarte, que te ames sin condiciones y que no cargues con culpas ajenas.
TAURO
Si tienes pareja, una ola de chismes y celos podría tambalear la relación, pero recuerda que el amor no se sostiene con inseguridades. Habla con tu pareja antes de que las malas lenguas hagan su trabajo. Posibilidad de viaje y de traición por parte de una expareja resentida, que anda más ardida que chile en nogada sin nuez.
Ten cuidado con lo que piensas y con lo que deseas, porque tus pensamientos andan bien manifestadores y podrían volverse realidad más pronto de lo que crees. Estás en un periodo donde tu carácter anda como volcán en erupción: cualquier cosa te prende, y si no controlas ese genio, podrías lastimar a quienes más te quieren.
Llega dinero extra que te sacará de un apuro, pero no lo tires en antojos, que luego te andas quejando de que no te rinde. En el amor, una persona nueva podría llegar a darte estabilidad, pero antes de abrirle la puerta, asegúrate de cerrar bien la del pasado.
Si estás soltero o soltera, prepárate porque viene alguien que te moverá el tapete y hasta el alma. No tengas miedo de empezar de cero, Tauro, la vida te tiene guardada una sorpresa que te hará recuperar la fe en el amor y en ti mismo. Cuidado con tu salud, sobre todo con infecciones o dolores que has estado ignorando. Cuida tu cuerpo y tu paz, que son lo único que no se compra ni se repone.
GÉMINIS
Si ya tienes pareja, bájale dos rayitas a tu control, porque eso de querer tener la razón en todo te puede salir caro. Aprende a dar espacio, porque ni tú ni nadie soporta estar bajo lupa todo el tiempo. Exiges más de lo que das, y cuando te exigen, te haces el ofendido: madurez, mi cielo, madurez.
Viene alguien nuevo que despertará tu curiosidad y te pondrá a dudar de muchas cosas. No corras, pero tampoco te cierres; la vida se trata de vivirla, no de adivinarla. Ten cuidado con lo que pasa por tu cabeza, porque andas con pensamientos medio oscuros y podrías atraer lo que no te conviene.
Se aproximan roces con familiares o amigos por malos entendidos, pero tú decide si vale la pena pelear o si mejor te tomas un café y dejas que el tiempo acomode todo. No permitas que la envidia o el veneno ajeno te robe tu brillo. Haz oídos sordos y sigue en lo tuyo, que tu éxito es la mejor respuesta.
Confía más en tus talentos, porque tienes la creatividad y el don de la palabra de tu lado. Es momento de demostrar que puedes brillar sin depender de nadie. Octubre será un mes clave: podrías recibir noticias sobre un nuevo proyecto o un cambio que te saque de la rutina. ¡Aprovéchalo! porque cuando Géminis se decide, no hay quien lo pare.
CÁNCER
Vienen días de mucha reflexión, de esos en que no quieres ni levantarte ni ver a nadie. Pero ánimo, que la vida sigue y tú tienes más poder del que imaginas. No te hundas en pensamientos negativos, que tu mente es como un imán: atrae lo que más repite.
En lo laboral, mejoras y ofrecimientos que te caerán de sorpresa, casi como bendición caída del cielo. No descuides tu cuerpazo criminal ni tu salud; últimamente te estás dejando y eso no te favorece ni por dentro ni por fuera. Come mejor, duerme bien y deja de preocuparte por lo que no puedes controlar.
En el amor, el universo te va a poner a prueba. Si estás soltero o soltera, viene alguien con química intensa; pero si lo haces por soledad, acabarás repitiendo la misma historia con distinto nombre. Espera el momento correcto, no te desesperes.
Se repite una situación del pasado por falta de atención o por traición. No confíes tan rápido, pero tampoco vivas con miedo. A veces el que parece enemigo es quien te termina enseñando la lección más valiosa.
Una noticia de amistad te puede sacar de tus casillas, pero no reacciones impulsivamente. Cáncer, tú eres noble, pero cuando te hartas, ni tú mismo te reconoces. Este octubre será para soltar lo que pesa, sanar lo que duele y recordar que el que no te valora, solito se borra de tu historia.
SAGITARIO
Una conexión espiritual con lo divino se intensifica en estos días; vas a sentir que por fin entiendes por qué todo pasó como tenía que pasar. Pero no te me confíes, que también habrá oportunidades que si no tomas se te van a esfumar como agua entre los dedos. Piénsalo dos veces antes de decidir, que tu impulsividad te ha metido en más enredos que romances de telenovela.
No seas tan aprensivo con tus amistades ni tan posesivo con tu pareja. Recuerda que quien te quiere, se queda, y quien no, se va aunque le pongas moño. Baja tu orgullo, que últimamente andas creyendo que todo mundo te debe explicaciones. Hay cosas que no se arreglan reclamando, sino soltando.
En lo económico, octubre trae buenas noticias: nuevas oportunidades, proyectos rentables y hasta un dinerito inesperado que te va a aliviar la carga. Pero aguas con una persona de piel clara que podría meterte en broncas si confías demasiado. No todo lo que parece ayuda, ayuda.
Te enterarás de un chisme familiar que te va a encender la sangre, pero mejor cuenta hasta diez antes de reaccionar. Aprende a dejar que el tiempo acomode lo que tú no puedes resolver. Este mes es ideal para planear tu futuro y dejar de vivir del “a ver qué pasa”. Si no te ha ido del todo bien, agradece, aprende y sigue, que lo mejor está a la vuelta de la esquina.
CAPRICORNIO
No intentes cambiar la manera de pensar de los demás, mi vida, porque cada quien se ahoga con su propio veneno. Enfócate en ti y deja que el mundo ruede. Hay posibilidad de viaje o salida que te caerá de perlas para despejar la mente y recargar energías. No te niegues a un poco de diversión, que hasta el cuerpo lo anda pidiendo.
Recibirás noticia de alguien que te mueve el tapete, y aunque trates de hacerte el indiferente, se te va a notar lo emocionado. Pero ve con calma, que no todos los “te extraño” significan “te quiero de vuelta”. En lo económico, evita compras impulsivas y no firmes nada sin leer bien la letra chiquita.
Tu cuerpo te está pidiendo atención: bájale a las harinas, las garnachas y los antojitos nocturnos. Si no lo haces, tu salud podría pasar la factura más pronto de lo que crees. También controla tu carácter, porque andas de humor cambiante y ni la gestora de tus días te aguanta.
El universo te está poniendo a prueba para que aprendas a soltar el control. Confía más en el proceso y menos en tus miedos. Octubre te invita a dejar fluir y a no resistirte a los cambios, porque lo que viene, aunque dé miedo, es justo lo que necesitas.
ACUARIO
Confía más en tu capacidad, que lo tienes todo para lograr tus metas, pero pierdes tiempo resolviendo vidas ajenas. ¡Ya deja de ser terapeuta de medio mundo! Dos personas de piel blanca andarán hablando pestes de ti, pero no pierdas la elegancia: sonríe, ignora y sigue brillando, que la envidia es solo el aplauso del mediocre.
Cambios positivos vienen en camino, sobre todo en tu estado de ánimo. Vas a ver la vida con más claridad y te darás cuenta de que aquello que te preocupaba ya no pesa tanto. No te metas en chismes de vecindario, que podrías perder una amistad valiosa por andar de boca suelta.
Llega dinerito extra que mejora tu economía, pero no te lo gastes en tonterías. Una persona del pasado intentará volver con cara de arrepentimiento, pero si ya te curaste de espanto, ni lo pienses. El recalentado solo es bueno si son tamales o pozole, no los ex amores.
Cuida tu salud emocional, que los enojos y los malos ratos se te están acumulando. Evita caídas, accidentes o resbalones, tanto físicos como sentimentales. Recuerda que tu boca puede ser tu mejor herramienta o tu peor enemiga: piensa antes de hablar. Octubre te pide que cierres ciclos y dejes ir lo que ya no vibra contigo.
PISCIS
Date la oportunidad de hacer ese viaje que traes en mente, aunque sea cortito, porque te va a renovar el alma. Ya no pierdas el tiempo con quien no vale ni una desvelada, dedícalo a ti, a verte bien y sentirte mejor. Cuida tu figura, tu salud y tu energía, que últimamente te has dejado para después.
En el amor podrías tener escenas de celos con tu pareja o con alguien que apenas estás conociendo; no alimentes los dramas, que luego terminas llorando por lo que tú mismo provocas. Si estás soltero o soltera, se asoma una nueva conexión con alguien que te va a poner a suspirar, pero recuerda: no todo lo bonito dura si no se cuida.
Este mes es para iniciar nuevos propósitos y dejar atrás lo que no te deja avanzar. Vendrán cambios que te pondrán a prueba, pero también te abrirán caminos nuevos y llenos de bendiciones. No dejes nada para mañana, que el momento de moverte es hoy.
Posibilidad de viaje, encuentros con gente nueva y noches intensas con un amor del pasado que podría reavivar viejos fuegos. Pero ojo, Piscis, no confundas pasión con cariño, porque luego te rompes solito el corazón.
Traiciones de personas de piel clara o del entorno laboral podrían salir a la luz; mantén la calma, guarda tus secretos y que cada quien se ahogue en su propio chisme. Este octubre será de introspección, fuerza y renacer.