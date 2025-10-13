Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de octubre de 2025

LEO

El amor de lejos te sigue dando cuerda, pero tampoco abuses de la paciencia. Esa persona, aunque no esté pegada a ti como estampita, te da fuerza para levantarte cada día y seguir rugiendo. Pero ojo con los volantazos, los choques y las prisas, porque los accidentes estarán al acecho como los ex cuando te ven feliz. También aguas con infecciones y descuidos; tu cuerpo no es taller para estar parchando cada rato.

Amores de una noche podrían estar rondándote, y mira que lo fugaz puede ser sabroso, pero también peligroso: no todo lo que brilla es oro ni todo lo que besa vale la pena. Cuida tu alimentación, bájale al pan y súbele al movimiento, que se te está haciendo bolas el engrudo y el espejo ya te anda chismeando.

Cuando necesites un consejo, busca a esa amistad que siempre ha estado firme; no le pidas opinión a quien apenas te conoce, porque podrías terminar tomando decisiones más chuecas que la pata de un perro. Un amor a distancia se enfriará por falta de interés, y aunque duela, recuerda: lo que no se cuida se marchita.

No quieras cambiar a la gente, mi vida, ni andes queriendo educar adultos, que no eres kinder ni psicóloga. Cuídate de caídas, golpes y accidentes tontos: anda con los cinco sentidos, no con tres y la esperanza.

Y por favor, regresar con el ex es como volverte a comer el vómito: asqueroso, inútil y te deja igual de mal. Mejor date chance de conocer otros mundos, otros besos y otros enredos que sí valgan la pena.

Números de la suerte: 2, 5 y 8. Color del día: dorado brillante, como tu ego y tu melena.

VIRGO

Bájale tres rayitas al drama y sube el volumen a tu intuición. Cuida cómo te desenvuelves en público, porque últimamente andas dejando mucho que desear y no precisamente por tu perfume. No permitas que la historia se repita en el amor: abre bien los ojos, que el que ya te hizo llorar no merece que lo vuelvas a intentar.

Vienen oportunidades laborales en otros lugares o con gente nueva, y esas te van a abrir puertas que ni sabías que existían. El corazón, ese sí anda medio dañado, pero tranquilo, el tiempo pone todo en su lugar; esa persona que te movió el tapete, pero nunca se decidió, pronto quedará como un mal capítulo.

Puede que esta semana andes nostálgico recordando lo que “pudo ser”, pero recuerda, mi cielo: lo que no fue, no te convenía. No confundas sexo con amor, que luego te encariñas con cualquiera que te diga “qué bonitos ojos tienes” y terminas llorando con canciones de banda.

Fue un fin de semana medio estresante, así que cuídate de enfermedades, cansancio y malas vibras. Si tus best friends te invitan a salir, ¡ve! Ahí podrías toparte con alguien que te quite el aire y te devuelva las ganas de vivir.

Aprende a endurecer un poco el corazón, no para volverte de piedra, sino para no seguir regalando tu paz a quien no se la merece.

Números de la suerte: 9, 14 y 33. Color del día: verde olivo, pa’ atraer dinero y buena vibra.

LIBRA

Ya no gastes en tonterías que nomás llenan el clóset y vacían la cartera. Invertir en un negocio de comida te caerá de perlas.

Eres fuerte, fregón y de cuidado: quien se mete contigo, sale trasquilado, porque tú no das golpes bajos, pero cuando respondes… tiembla el suelo.

Es momento de amar sin miedo, de entregarte completito, y si te traicionan, que la vida se encargue, tú sigue siendo tú, que el karma trabaja gratis.

Siempre preocupado por los tuyos, con un corazón enorme que más de uno ha malinterpretado y usado. Pero no te agüites, que el universo ve todo y pronto cobrará facturas.

Se viene un descubrimiento fuerte: una persona a la que le tienes cariño te ha estado mintiendo. No pierdas tiempo en reclamos, mejor corta por lo sano y sigue tu camino con la frente bien en alto.

Si tienes pareja, no andes de calzón flojo ni de mirada alegre; concéntrate en fortalecer lo que ya tienes, en preparar un detalle, una cena, un mensaje bonito. Eso vale más que cualquier “te amo” mal dicho.

Tu equilibrio es tu tesoro, no lo pierdas por andar cargando broncas ajenas.

Números de la suerte: 6, 11 y 27. Color del día: rosa pastel, pa’ suavizar corazones y atraer cariño sincero.

ESCORPIÓN

El chisme te va a llegar antes que el desayuno, y aunque te pique la lengua por opinar, mejor calladito te ves más sabio. En el trabajo vienen cambios chonchos, también en los dineros, así que aprovecha esos ingresos extras y empieza a armar el negocio que traes en mente; es momento de crecer.

A la ñonga toda esa gente que solo te drena energía. Cambia de círculo, limpia amistades y quédate con quien te da paz, no con quien te deja con el alma hecha nudo.

Un viaje muy perro se asoma, y te la vas a pasar bomba, aunque antes podrías llevarte una decepción gacha por traición de alguien en quien confiabas. Aguanta vara, no te rebajes, deja que la vida le cobre a quien deba.

Cuídate de accidentes, resbalones y palabras mal dichas. Si tienes pareja, ten cuidado con cómo hablas de su familia o podrías quedar bien bufado.

Un familiar se enferma, así que demuestra tu lado sensible y tu apoyo, pero sin olvidarte de ti.

Tienes mil ideas rondando en la cabeza, pero no concretas nada. Es tiempo de poner en orden tus proyectos, dejar de postergar y de pasar más tiempo soñando que actuando.

Extrañarás a alguien lejano, pero recuerda: la distancia no borra el cariño, solo lo pone a prueba.

Números de la suerte: 4, 12 y 29. Color del día: vino tinto, pa’ darle poder y pasión a tus días.

ARIES

Cuando se te mete algo en la cabeza no hay poder humano que te haga cambiar, pero ya va siendo hora de bajarle dos rayitas al orgullo. Si no tienes pareja, el panorama pinta ideal para el romance: lánzate, dile a esa persona lo que sientes, que el “qué tal si…” no deja dormir. Si te rechaza, ni modo, al menos sabrás que no tienes que seguir gastando energía en algo sin futuro.

Estos días podrías sentir tristeza o desánimo, no te asustes, estás madurando y abriendo los ojos. Verás la verdadera cara de alguien que admirabas, y aunque duela, agradecerás saber la verdad. Si una amistad te traicionó, no le des segunda oportunidad: quien muerde una vez, muerde dos.

Tu carácter andará más afilado que cuchillo nuevo, y podrías decir cosas que lastimen a quienes te quieren. Respira antes de soltar la lengua, que no todo lo que piensas se debe decir.

Un viaje empieza a tomar forma, y te caerá de perlas para despejar la mente. También podrías tener roces o discusiones con amistades por diferencias tontas; mejor no caigas en provocaciones.

En lo laboral, un trámite se retrasa, pero al final será para bien. Si tienes pareja, los celos estarán a la orden del día. No caigas en ese juego, mi amor, porque los celos son como el chile: tantito da sabor, pero mucho te quema la lengua y arruina el platillo.

Concéntrate en dar lo mejor de ti, no en vigilar lo que hace el otro.

Números de la suerte: 7, 10 y 18. Color del día: rojo intenso, pa’ atraer pasión y buena suerte.

TAURO

Traes el cansancio pegado como etiqueta de ropa nueva, y ni el café te hace efecto. La confusión reinará estos días, pero no te me me agüites, porque recibirás noticias de alguien que fue clave en tu vida. Esa despedida que creías imposible, por fin llegará, y con ella la paz que tanto necesitabas.

Un negocio en puerta promete ser tu boleto al éxito, así que enfócate y no le cuentes tus planes a todo el mundo, que no todos los que te sonríen te desean lo mejor.

Andarás medio estresado por broncas familiares que te traen inquieto, pero nada que no se solucione con paciencia y buena cara.

Tu racha económica pinta muy buena, pero recuerda que lo material vale si lo consigues con esfuerzo limpio. Tu familia necesita más atención; últimamente los has dejado en segundo plano por andar resolviendo broncas que ni son tuyas.

Traiciones de amistades estarán al acecho, sobre todo de alguien que consideras cercano, así que abre bien los ojos, que no todos los abrazos son sinceros.

Si no has concretado tus metas, es porque te has estado saboteando solito; ya deja la flojera y ponte las pilas, que el éxito no llega a domicilio.

Y en el amor, no esperes que Cupido toque a tu puerta si tú ni la abres: deja de idealizar, sal, convive y busca, porque el amor no llega, se provoca.

Números de la suerte: 3, 9 y 24. Color del día: marrón cálido, pa’ mantenerte con los pies bien firmes en la tierra.

GÉMINIS

Andas dando consejos bien buenos que tú no aplicas. Busca a quien te busque de verdad, a quien te sume y te ayude a ser mejor, no a quien solo te carga culpa y reproches.

Una noticia sobre enfermedad de un ser querido podría quitarte el sueño, pero calma, las pruebas de la vida llegan pa’ enseñarte, no pa’ destruirte.

Empieza a visualizar lo que quieres y confía en ti, que el universo ya está preparando las oportunidades que mereces. Pero ojo, no todas las personas que te sonríen son amigas; una separación con una amistad será inevitable y, aunque duela, te quitará un peso de encima.

Si tienes pareja, podrían salir a la luz mentiras o engaños que pondrán el ambiente tenso. No exijas fidelidad si tú tampoco estás al cien, porque eso de “haz lo que digo, no lo que hago” no aplica en el amor.

Tu cartera sufrirá un poquito si sigues gastando en fregaderas que ni necesitas; no puedes estar comprando cada antojo como si la vida fuera quincena eterna.

Cuídate de torceduras y caídas, que andarás medio distraído y te puedes dar un buen susto.

Y ya, deja de martirizarte por lo que no fue; no le pongas pedestal a quien no movió ni un dedo por ti.

Lo que viene será mejor, siempre y cuando sueltes lo viejo y abras espacio para lo nuevo.

Números de la suerte: 5, 15 y 28. Color del día: azul eléctrico, pa’ atraer comunicación y claridad.

CÁNCER

Qué necesidad de cargar penas ajenas si ya con las tuyas tienes. Se aproxima una reunión o evento donde te la vas a pasar bomba, así que ponte guapo o guapa, porque ahí podrías conocer a alguien que te sacuda el alma.

Te enterarás del rompimiento de alguien cercano, y eso te hará reflexionar sobre lo que tú quieres y lo que no en el amor. Si tienes pareja, una tercera persona anda metiendo cizaña y malas vibras, así que no permitas que se meta en tu relación.

Si ya no sientes mariposas, mejor di adiós antes de convertir el cariño en costumbre.

Aguas con a quién le cuentas tus cosas, porque la envidia te respira en la nuca. Tu brillo molesta a más de uno, pero eso solo confirma que vas por buen camino.

Atrévete a vivir, a salir y conocer, que el amor no es necesidad, pero sí puede ser una bendita distracción para sanar heridas viejas.

Si ya tienes pareja, cambien la rutina, armen un plan loco, algo que les devuelva la chispa, porque si se aburren, uno de los dos buscará emoción en otro lado.

Y llegó el momento de mandar a la fregada a esa gente que solo te busca cuando necesita algo. No eres centro de beneficencia, eres un ser humano con límites.

Números de la suerte: 1, 8 y 21. Color del día: plata, pa’ reflejar malas vibras y atraer armonía.

PISCIS

Ya deja de perder el sueño por los comentarios venenosos de la gente. Recuerda: si hablan de ti es porque algo estás haciendo bien. No permitas que nadie te robe la paz con su mala vibra. Se viene un proyecto que traías atorado desde hace rato, y por fin va a empezar a caminar, así que abre bien los ojos y no dejes pasar las oportunidades, que la suerte se disfraza de casualidad.

Un familiar te visita o te buscará para contarte algo importante, y aunque parezca simple, ese encuentro te va a abrir la mente.

Déjate de andar queriendo arreglar la vida de medio mundo, que no eres centro de rehabilitación emocional. Enfócate en ti, en tu paz, en tu progreso y en disfrutar los pequeños logros que vas teniendo.

En el amor, si te vas a entregar, hazlo con todo y sin miedo, pero solo a quien se lo gane. Ya no des amor de sobra a quien ni las gracias te da.

Podrías tener un encuentro con alguien de una red social, y aunque la tentación será fuerte, no confundas deseo con destino, que no todo lo que empieza entre likes termina con flores.

Cuida tu cuerpo y tus decisiones, porque cualquier fregadera que cometas en estos días te pasará factura. Deja de creer en palabras dulces y empieza a creer solo en hechos, que el verbo convence, pero el acto conquista.

Números de la suerte: 4, 19 y 25. Color del día: azul marino, pa’ darte serenidad y poder interior.

ACUARIO

Traes el cuerpo quejumbroso y el corazón medio desconfiado. Dolores musculares, cansancio y flojera estarán presentes, pero eso te pasa por querer hacerlo todo sin pedir ayuda. Aprende a descansar, no solo a colapsar.

Ya no confíes tanto en quienes solo se aparecen cuando necesitan algo, que la gente interesada huele desde lejos. No desperdicies tu tiempo en quien no sabe valorarlo; inviértelo en ti, que eres tu mejor proyecto.

Podrías enfrentarte a un pequeño conflicto familiar, pero no te lo tomes tan a pecho, porque el tiempo pondrá todo en calma.

Si estás soltero, deja de esperar que el amor toque a tu puerta mientras tú sigues en pijama. El amor no se manifiesta solo, hay que darle entrada y un cafecito.

Siempre andas buscando la felicidad y las buenas vibras, pero te olvidas de disfrutar el camino. Vive el presente, disfruta el momento, y recuerda que más vale arrepentirse de lo hecho que quedarse con las ganas.

Tu manera de ver la vida cambiará mucho estos días; vas a aprender a reírte de tus errores en lugar de llorarlos.

Y si alguien te hizo daño, no le guardes rencor: el karma no necesita tu ayuda, solo tu paciencia.

Números de la suerte: 6, 17 y 30. Color del día: celeste, pa’ limpiar tu energía y atraer calma.

CAPRICORNIO

Ultimamente parece que la vida te ha estado dando de cocotazos, pero tranquila criatura del monte, que todo tiene su razón. No te deprimas si las cosas no han salido como planeabas, porque a veces el universo te cierra una puerta para meterte por la ventana del éxito.

Si tienes dudas del ser amado, no te obsesiones ni te amargues. Deja que el destino se encargue; si esa persona te quiere, no te soltará, y si se va, te hará el favor de liberarte de una cadena disfrazada de amor.

Aprende a valorar lo emocional más que lo físico; esas exigencias superficiales solo te han llevado a repetir los mismos errores. No te vuelvas a tropezar con la misma piedra que ya te lastimó los dedos del alma.

En temas de salud, modérate con los lácteos, las frituras y las desveladas, que tu cuerpo ya te está pidiendo un respiro.

Una amistad buscará consejo, pero aguas, porque hay quien pide ayuda solo para después clavarte el cuchillo por la espalda. No pongas las manos al fuego por nadie, que las cicatrices cuestan tiempo y confianza.

Si extrañas a alguien que ya no está, suéltalo con amor. No te aferres a lo que ya no regresa, porque la vida te tiene preparado algo mejor.

Números de la suerte: 8, 14 y 22. Color del día: verde jade, pa’ atraer abundancia y estabilidad.

SAGITARIO

Este octubre te llega con el mensaje más claro: vive sin miedo y que te valga madres lo que diga la gente. Dale vuelo a la hilacha, porque esta vida no tiene segundas partes.

Una amistad podría traerte una sorpresa amorosa; alguien que siempre estuvo ahí mirándote con ojitos de borrego a medio morir, por fin se atreverá a dar señales. Ábrete al coqueteo, pero sin ilusionarte demasiado, que tú te prendes más rápido que cerillo en gasolina.

Recuerda que quien te quiera de verdad, luchará por ti, y quien no, se irá sin explicación. No te conformes con amores a medias.

Cuida tu alimentación, que últimamente andas tragando por ansiedad y no por hambre. Las harinas y los refrescos te están pasando factura.

Una amistad de piel clara podría meterte en líos con comentarios fuera de lugar, así que mantén la calma y no caigas en provocaciones.

Deja el pasado donde pertenece: en el pasado. Si regresa, que sea solo para cerrar ciclos, no para abrir heridas.

Si tienes pareja, cuida los celos y las discusiones absurdas; el amor no es una competencia de quién controla más, sino de quién confía mejor.

Y si alguien nuevo te busca, déjate querer tantito; nunca sabes cuándo la vida te está presentando a tu siguiente gran historia.

Números de la suerte: 9, 13 y 27. Color del día: naranja fuego, pa’ encender tu ánimo y espantar la negatividad.