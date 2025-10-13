Le disparó por no agradecerle: arrestan a joven por homicidio en un PetSmart de Texas

Una mujer de 41 años murió a tiros en el estacionamiento de un PetSmart en Dallas, Texas, tras una discusión aparentemente iniciada porque otra mujer no le agradeció por mantenerle la puerta abierta. La sospechosa, de 22 años, fue detenida y enfrenta un cargo de asesinato.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Dallas, el hecho ocurrió el martes alrededor de la 1:00 p. m. en un centro comercial donde se encuentran una tienda Five Below y un PetSmart.

Según una declaración jurada de arresto, la víctima, Cecilia Simpson, de 41 años, sostuvo una breve discusión con Keona Zachyua Hampton, de 22 años, luego de que esta no le agradeciera por mantenerle la puerta abierta al ingresar a la tienda.

Simpson, acompañada de su hija, abandonó el lugar y se dirigió al PetSmart cercano, pero notó que Hampton las seguía, según los testigos.

La discusión escaló hasta un enfrentamiento mortal

Dentro de la tienda, Simpson advirtió a los empleados que estaban siendo seguidas. Hampton habría entrado poco después y discutido con la hija de la víctima antes de retirarse momentáneamente. Sin embargo, regresó minutos más tarde, iniciando una nueva confrontación.

De acuerdo con el reporte policial, Hampton arrojó una botella contra el vehículo de Simpson y luego comenzó una pelea física. Durante el altercado, sacó un arma de fuego y disparó tres veces, hiriendo mortalmente a Simpson frente a su hija.

Una enfermera de urgencias que presenció la escena relató que intentó auxiliar a la víctima practicándole reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los paramédicos. “Los gritos de una hija llamando a su madre nunca se olvidan”, dijo entre lágrimas a FOX 4.

Hampton fue arrestada y enfrenta cargos por asesinato

Horas después, la policía detuvo a Hampton durante una parada de tráfico. En su declaración, la joven reconoció haber discutido con Simpson, pero alegó que solo sacó el arma cuando la pelea se volvió física.

Las autoridades confirmaron que fue acusada de asesinato y permanece en la cárcel del condado sin derecho a fianza.

El tiroteo ha conmocionado a la comunidad local por la banalidad de la discusión que desencadenó el crimen, según señalaron testigos y vecinos de la zona.

