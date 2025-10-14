Gana $1 millón en la lotería tras responder una llamada que parecía estafa

Todos sabemos que uno de los sectores más vulnerables a las estafas son nuestras personas adultas mayores. Ya sea por querer robar sus beneficios del Seguro Social u otros programas de asistencia, los delincuentes no se tientan el corazón para engañarlos, robar su información y quitarles sus ahorros. Sin embargo, ese tipo de temores también te podrían hacer perder millones de otras formas. Una señora creyó que había recibido una llamada fraudulenta, pero terminó ganando $1 millón de dólares en la lotería. Aquí su historia.

Valerie Williams, una mujer de 65 años residente en Westland, Michigan, vivió uno de esos momentos que parecen sacados de una película. Una llamada telefónica que casi ignora, pensando que se trataba de una estafa, terminó siendo el primer paso hacia un premio millonario.

Valerie había estado utilizando la aplicación oficial de la Lotería de Michigan para escanear sus boletos no ganadores del juego “Electric Family”. Lo que no sabía era que, al hacerlo, estaba acumulando entradas automáticas para un sorteo especial de segunda oportunidad llamado “$1,000,000 Electric Giveaway”.

“Estaba escaneando mis boletos Electric en la aplicación para revisarlos, pero no fue sino hasta unos días después que me di cuenta de que estaba participando en un sorteo de segunda oportunidad”, explicó Williams a las autoridades de la Lotería de Michigan.

El giro inesperado llegó cuando su teléfono mostró una llamada entrante del número oficial de la Lotería. Valerie dudó; sin embargo, algo la impulsó a responder.

“Cuando vi una llamada entrante de la Lotería de Michigan, dudé en contestar porque asumí que era una estafa. Pero terminé contestando para ver de qué se trataba”, contó. “Me sorprendió descubrir que me habían seleccionado como concursante en el sorteo de un millón de dólares”.

Valerie fue una de las cinco finalistas elegidas al azar para participar en el evento en vivo, que se llevó a cabo el 19 de septiembre en el Comerica Park, en Detroit. Ahí, frente a una multitud, tuvo que girar una rueda de premios. Cada participante tenía asignado un color, y la rueda decidiría quién se llevaría el gran premio.

“Estaba nerviosa y emocionada mientras giraba la rueda, y no podía creerlo cuando hizo un último clic y cayó en mi color. Lo único que pensaba era: ‘¡No puede ser!’ Fue una gran sensación y aún estoy en shock“, declaró.

Así, Valerie se convirtió en la ganadora del premio mayor de $1 millón de dólares, sin haber comprado un nuevo boleto, simplemente escaneando los antiguos.

“Felicitaciones a Valerie Williams, ganadora del sorteo familiar Electric de un millón de dólares, por su gran victoria frente a una enorme multitud en Comerica Park”, expresó Suzanna Shkreli, comisionada de la Lotería de Michigan. “Vienen más oportunidades de segunda oportunidad que darán a los jugadores la posibilidad de ganar premios que cambian la vida”.

Williams, aún asimilando su nueva realidad, ha decidido no apresurarse con el dinero.

“Todavía no he hecho planes grandes con el dinero porque sigo tratando de entender todo”, dijo. “Eventualmente, mi esposo y yo planeamos usar parte del premio para irnos de vacaciones“.

Desde su lanzamiento en junio, los juegos de Electric Family ya han repartido más de $74 millones de dólares en premios.

Es cierto que debes estar alerta en todo momento y no dejarte engañar tan fácil. Si eres una persona adulta mayor la que nos lee, o algún familiar, no deben bajar los brazos ante los engaños. Sin embargo, tampoco deben dejar pasar las grandes oportunidades solo por miedo. Siempre confirmar que la información que nos brindan es cierta, sin entregar datos sensibles, como tu nombre completo, número de Seguro Social ni mucho menos el número de tu cuenta bancaria. Quizás la próxima llamada no sea una estafa aunque eso parezca, sino el cambio de tu destino financiero.

