Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de octubre de 2025

LEO

Una amistad del pasado aparecerá con cara de arrepentimiento, queriendo pedirte perdón por las metidas de pata que se aventó. Escúchala si quieres, pero que no te vuelva a jugar el dedo en la boca, porque quien ya te falló una vez, fácil te vuelve a fallar. Deja de vivir engañándote tú solito y aprende a ver la vida como es: ni color de rosa, ni tan negra como a veces la pintas. Vienen cambios importantes en el amor, no le temas, pero sí limpia tu entorno sentimental: a la ñonga amores baratos de una hora, que tú no naciste para mendigar cariño.

Números de la suerte: 2, 6 y 9. Cuida tu imagen, que hay gente de lengua larga y mente corta hablando de ti, y aunque te deba valer maíz, no olvides que la reputación cuesta construirla pero se destruye en un respiro. Tu temperamento andará más revuelto que licuadora sin tapa, pero esa energía servirá para desprenderte de todo lo que te duele y te frena. No te metas en chismes, ni opines sobre quien te cae gordo, porque luego te llenas de veneno ajeno. Aprende a decir “me vale” y sigue tu camino, que la gente habla más cuando ve que brillas.

VIRGO

Estos días te traerán un mensajito o noticia de alguien que no más viene a mover tus emociones, como quien agita el agua nomás pa’ ver el fondo. No caigas en su juego. Recuerda: en la medida que des, recibirás. Cuida tu físico porque andas en etapa de “todo se me pega”, y si no te mueves, se te hace bolas el engrudo. En el amor podrían darse giros de último momento, así que no te me confíes. Amores nuevos se asoman, uno podría venir por redes sociales o por amigos.

Bájale tres rayitas a los celos y al orgullo, que solo te amargas tú solo. Si ya tienes pareja, esa persona anda medio misteriosa, no es que te engañe, es que tiene dudas de ti por esa “amistad pegajosa” que se te arrima. Ponte vivo, dale atención a tu relación o te van a mandar a freír espárragos. A finales del mes vienen cambios laborales y posibilidad de subir de puesto, así que da lo mejor de ti. Cuida tus pertenencias, podrías sufrir un robo o extravío. En el amor, si no has cerrado heridas viejas, no le des alas al nuevo que llega; no todo el que sonríe trae buenas intenciones. Se te ve estrés, pero también éxito en el trabajo si sabes mantener la calma y la boca cerrada.

LIBRA

Tu estado de ánimo andará como montaña rusa, pero lo bueno es que esta semana se estabiliza y te llega una mejora económica. Deja que el pasado se largue, ya te quitó suficiente energía. Si alguien te causa estrés, mándalo por un tubo; la paz vale más que mil disculpas. Días melancólicos podrían llegar, pero no te me deprimas, ve todo lo que has logrado, que no ha sido poco. Es momento de perseguir tus sueños sin tener que pedir permiso ni dar explicaciones.

Si hay alguien que te gusta, muéstrale tu interés, no esperes a que te lea la mente, porque ahí hay una chispa que puede encender fuego si te atreves. Posibles viajes al extranjero y proyectos que habías dejado pausados podrían retomarse y darte buena lana. En pareja, cuidado con la rutina, que mata más relaciones que los cuernos. Cambia, improvisa y vuelve a enamorarte. No permitas que los comentarios negativos te bajen el ánimo. Te gusta verte bien, y eso está bien, pero no descuides tu salud por vanidad. Vienen tiempos para consentirte, pero también para reconocer quién se queda por cariño y quién solo por interés.

ESCORPIÓN

Cambia esa manía de guardar rencores como si fueran tesoros, que eso te quita brillo. Deja el pasado donde pertenece y enfócate en ti. Cuida tu alimentación, porque esos kilitos no se bajan con buenas intenciones. Se aproxima una noticia que te sacará de onda, pero no te me pongas histérico, todo tiene solución si lo tomas con calma. Una mujer de piel blanca podría causarte conflictos, no confíes tanto ni cuentes tus planes a cualquiera.

En lo laboral, nuevas oportunidades tocarán tu puerta; si te animas, podrías mejorar mucho tus ingresos. También se marca la llegada de una nueva amistad, pero cuidado con confundir interés con amor, que no todo lo que brilla es oro. Si tienes pareja, vienen momentos muy buenos, la relación se fortalece, pero no descuides los detalles. Alguien te trae ganas, pero le da miedo tu carácter, así que si te interesa, bájale al dramatismo. No cargues con problemas ajenos ni permitas que te absorban energías negativas. Tu suerte mejorará en juegos de azar y podrías tener antojos de comprar algo caro: hazlo, pero sin pasarte de la raya, que la cartera no aguanta tanto trote.

ARIES

Cuídate de infecciones y de golpes tontos, que luego por andar corriendo te das un santo fregazo. No permitas que nadie te detenga el paso ni que te quite la fe; tu fuego interior está encendido y es momento de actuar. En el amor se asoma una relación nueva, pero será como fuegos artificiales: mucha chispa, poca duración, porque los dos tienen el carácter más bravo que un gallo de pelea. Ni modo, disfruta lo que dure y no te amargues.

Una persona del pasado regresará con consejos que te van a caer como anillo al dedo, y aunque te duela, te abrirá los ojos. Se aproxima un viaje, compras inesperadas y la noticia de un embarazo cercano que sacará más de una sonrisa. No ignores tu intuición, porque te está gritando los caminos correctos.

Un negocio que traes rondando la cabeza puede despegar si te decides; no hagas caso a los aguafiestas que solo quieren verte tropezar. Amores del pasado podrían tocar la puerta, pero esta vez no te harán tambalear, ya aprendiste a ser fuerte y a que nada ni nadie te tire al suelo. Arma ese proyecto que tienes en mente, porque traerá dinerito y crecimiento personal. Cuídate de buscar reemplazos sentimentales solo por llenar vacíos; no todos los abrazos son sinceros.

TAURO

Sácudete la rutina y el desamor, ponte tus mejores botas y ve tras tus metas con toda la fuerza que te caracteriza. Ya basta de esperar que la vida cambie sola, ¡tú tienes el volante! No dejes que las heridas pasadas te sigan dictando el presente. Toma el toro por los cuernos —como buen Tauro— y atrévete a dar ese paso que tanto miedo te da.

Podrías entrar en una etapa de renovación total: corte de cabello, cambio de ropa, o hasta cambio de actitud. Te verás más atractivo y la gente lo notará, pero recuerda que no todo el que te mira te admira. Nunca esperes que la gente cambie por ti, mejor acéptalos con sus defectos o mándalos a la ñonga con elegancia. Vive cada día como si fuera viernes, sin remordimientos ni limitaciones.

Una amistad del pasado volverá pidiendo disculpas, escucha si quieres, pero no olvides el daño. Ese negocio que traes en mente puede darte frutos, el momento astral está a tu favor, pero necesitas disciplina. Despréndete del pasado y de todo lo que te dolió; lo que no suma, estorba. Se vienen oportunidades de crecimiento en lo laboral, y si te pones trucha, puedes consolidar sueños que antes veías imposibles. Cuida tu salud estomacal y date un gustito: un viajecito corto no te caería nada mal.

GÉMINIS

Andarás de humor cambiante, unos días más simpático que el pan dulce recién salido, y otros que mejor ni te hablen porque podrías lanzar fuego por la boca. No te asustes, son los astros jalándote las emociones. Al final del día sentirás un poco de tristeza o desánimo, pero recuerda que la vida da más vueltas que un trompo y tú sabes caer parado.

El amor a distancia se pondrá a prueba; si ambos le echan ganas, saldrán más unidos que nunca. Si tienes pareja, procuren pasar más tiempo juntos, dejen de discutir por tonterías, que el amor también se alimenta de risas. Un viaje o reencuentro familiar se ve en el horizonte.

No dejes que tu pareja te manipule ni que el miedo a perderla te haga dudar de ti; quien quiera irse, que se vaya, tú no estás para rogar amor. Aprende a poner límites, incluso a los que amas. Ten cuidado con personas falsas que se acercan solo por interés o chismes, porque podrían traicionar tu confianza.

Tendrás inspiración para iniciar algo nuevo: negocio, proyecto o hasta cambiar de look. Aprovecha la buena vibra. Cuida tu garganta, tu cuerpo resentirá los excesos. Y si alguien te busca pleito, recuerda: quien te provoca, te envidia; sonríe y sigue brillando, que eso los mata más que un grito.

CÁNCER

Si tienes pareja, es hora de reavivar la llama y volver a reír como al principio. Han dejado que la rutina los apague, pero todavía hay tiempo de prender la chispa. Si estás soltero, alguien del pasado podría reaparecer queriendo arreglar lo que rompió, pero piénsalo dos veces antes de abrir esa puerta.

Si tuviste una pérdida o robo recientemente, no te preocupes: el universo te compensará con dinero o regalos inesperados. No temas invertir o iniciar algo nuevo, los astros te están abriendo caminos. Cada nuevo comienzo trae una nueva oportunidad, pero necesitas saber bien hacia dónde te diriges.

En el amor, estás en terreno movedizo: te quejas de no encontrar estabilidad, pero cuando alguien te ofrece cariño, sales corriendo. Aprende a confiar otra vez, no todos te van a lastimar.

También se marca una mejora económica, sobre todo si te atreves a salir de tu zona de confort. Tu intuición estará finísima: si algo no te vibra bien, no lo hagas. No dejes que la gente te manipule con culpas ni chantajes. Este mes el consejo es claro: arriésgate, vive, ama y deja que el mundo ruede; quien te quiera, que te siga el paso, y quien no, que no estorbe.

PISCIS

Tu buen corazón no se equivoca, pero a veces te gana la nobleza y terminas dándole alas a quien solo quiere picarte el ego. Aprende a poner límites, que no todos merecen tu tiempo ni tus desvelos. Estás por tomar una decisión que te cambiará la jugada, y aunque al principio te tiemble la mano, te hará madurar y abrir los ojos.

Recuerda lo que vales, que tú no estás para mendigar amor ni para rebajarte ante nadie. La vida te pondrá pruebas duras, pero también recompensas grandes. Si algo se va, es porque viene algo mejor. No te dejes envolver por amistades del pasado que regresan como si nada, porque podrían arrastrarte de nuevo a los mismos problemas de antes.

Si tu relación va floja, revisa la comunicación: hablan mucho, pero no se escuchan. Y si estás soltero, llegará alguien que despertará tu lado más tierno, pero no te precipites, deja que las cosas fluyan.

Cuida tu interior, porque has dejado que las emociones se te amontonen y por eso andas cansado sin razón. En lo económico se ve una sorpresa buena, puede ser un pago atrasado o dinero que llega justo cuando lo necesitas. Trata con cariño a la gente que te quiere, porque sueles ser duro con los que más te apoyan. Si lo haces, antes de fin de mes sentirás una paz deliciosa que no habías tenido en mucho tiempo.

ACUARIO

Ya deja de creer en promesas baratas, que el que mucho promete y poco cumple, más vale tenerlo lejos. Has tenido altibajos, pero cada golpe te ha vuelto más sabio, más fuerte y con menos paciencia para tonterías. Este mes te toca poner orden en tu vida y cortar de raíz lo que no te deja avanzar.

Podrías sentir la tentación de volver al pasado, pero acuérdate que ahí ya no hay nada nuevo que aprender. Es mejor arrepentirse de lo hecho que quedarse con las mendigas ganas. No creas en palabras dulces, mejor observa los hechos.

Ten cuidado con un familiar, porque podría enredarte en un problemita de dinero o meterte en chismes. Analiza bien antes de prestar o firmar algo. Tus sueños serán muy reveladores, así que pon atención: el universo te quiere avisar de una oportunidad o de una traición.

En el trabajo, se vienen tiempos de movimiento; podrías recibir una oferta mejor, pero escucha con calma antes de aceptar. Recuerda cuánto has luchado por llegar hasta aquí y no dejes que nadie te baje del lugar que te costó tanto ganar.

Si estás soltero, alguien te observa desde lejos, pero le da miedo acercarse. Si te interesa, lanza una indirecta discreta y deja que el destino haga su chamba.

CAPRICORNIO

Se vienen días intensos, pero no te me espantes, que tú eres más duro que una piedra de río. Habrá situaciones complicadas, sí, pero nada que no puedas superar con cabeza fría y paciencia. Este mes una persona muy especial empezará a mirarte con otros ojos; puede ser alguien de tu entorno, así que abre bien los tuyos.

Cuidado con los corajes, porque podrías explotar por cosas sin importancia. Hay envidias a tu alrededor, pero que eso no te quite el sueño; mientras tú trabajas, otros hablan. Mantén tus metas firmes, no le rindas cuentas a nadie y mucho menos te arrastres por quien no te valora.

En el amor, se prende la mecha de la pasión y andas con los calores a flor de piel. No te metas con quien no debes, que tú te enamoras en una noche y luego lloras tres semanas. Vienen cambios: podrías planear mudanza o hasta cambiar de carro, y todo se dará de la manera más natural.

No ignores tu salud: descansa más, come mejor y no cargues con preocupaciones ajenas. Si lo haces, notarás cómo todo empieza a fluir sin tanto drama. Fin de mes traerá una buena noticia que te motivará a seguir luchando por tus sueños.

SAGITARIO

Abre bien los ojos, porque una amistad con cara de buena vibra te tiene envidia y no te quiere ver brillar. No te enganches ni le des poder, porque lo que quieren es verte caer. Se viene un evento social o fiesta donde serás el centro de atención, así que ponte guapo y déjate ver, que el universo te anda echando reflectores.

Un nuevo amor tocará tu puerta, y vendrá por medio de una amistad; este romance podría traerte alegría y hasta sanar heridas viejas, pero tómalo con calma para no repetir patrones.

Vas a vivir momentos tan buenos que ni tú te la vas a creer. Después de tanto golpe, por fin estás valorando quién eres y lo que tienes. Defiende lo que es tuyo, no dejes que nadie meta la cuchara en tus asuntos.

No es momento de volver al pasado ni de mirar atrás, sino de avanzar sin miedo. Viene un sueño revelador que te mostrará la respuesta a eso que te tiene confundido.

El universo te está empujando a cerrar ciclos y abrir caminos nuevos. No pongas límites a tus ambiciones: la suerte está de tu lado. A finales del mes podrías recibir un dinero extra o un reconocimiento que te hará sonreír de oreja a oreja.