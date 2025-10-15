Asesinan a profesora de teatro de la Universidad Estatal de Columbus en su vivienda de Georgia

Una profesora del Departamento de Teatro y Danza de la Universidad Estatal de Columbus (CSU) fue asesinada a tiros la madrugada del lunes en su residencia en Columbus, Georgia, informaron las autoridades.

La víctima, Erica Anderson, de 41 años, fue hallada sin vida tras un tiroteo ocurrido en su vivienda, confirmó un portavoz del Departamento de Policía de Columbus a ABC News.

El caso continúa bajo investigación y, por ahora, no se han revelado más detalles.

“Profundamente entristecidos por su pérdida”

La universidad emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de la profesora, quien se había unido al cuerpo docente este otoño como profesora de vestuario y supervisora del taller de confección.

“Estamos profundamente entristecidos por su muerte. Nuestros corazones y oraciones están con su familia, amigos y estudiantes”, expresó Stuart Rayfield, presidente de la institución.

La CSU informó además que está brindando apoyo psicológico y emocional a los alumnos y colegas afectados por la noticia.

Una carrera dedicada al arte escénico

Antes de incorporarse a Columbus State, Anderson enseñó vestuario teatral en la Southern Utah University y en la Universidad de Florida, además de colaborar con prestigiosas compañías como la Sarasota Opera y el Indiana Repertory Theatre, según su perfil académico.

Sus colegas la describen como una profesional apasionada y comprometida. Una campaña en GoFundMe abierta en apoyo a su familia destaca su “dedicación inquebrantable al arte y a sus estudiantes”.

Erica Anderson deja tres hijos y a su esposo, quien recibe actualmente tratamiento contra el cáncer, de acuerdo con la misma campaña de recaudación.

“Esta pérdida es devastadora para una familia que ya estaba enfrentando una dura batalla”, señala la publicación.

Las autoridades no han informado sobre posibles sospechosos ni motivos del crimen.

