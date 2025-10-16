Los Fabulosos Cadillacs, soldados del rock por 40 años

Cuando tenían veintitantos años, Flavio Cianciarulo y Vicentico se pusieron filosóficos y comenzaron a hablar acerca de qué es lo que iban a hacer cuando tuvieran cuarenta y cinco años, una época que ambos veían tan lejana como incierta.

Ninguno de los dos tenía la respuesta, pero de lo que estaban seguros era de que en la industria de la música no hay nada escrito, y que lo mejor era ser precavidos por cualquier cosa que les deparara el destino.

“Y no sé [pero] bueno, algo habrá qué hacer”, le dijo Flavio a Vicentico. “Mejor que ahorremos un poco como para ponernos un kiosco o algo”.

Sin embargo, para fortuna de estos dos miembros de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, no hubo necesidad de aventurarse en nuevas empresas porque, luego de 40 años de existencia, esta agrupación goza de muy buena salud.

“Con esta anécdota simpática y cuasi cómica, quiere decir que tenemos 61 años —somos nacidos en 1964— e inusitadamente, increíblemente, tenemos y gozamos todavía de una convocatoria de la cual mi conclusión final es que tenemos que estar sumamente agradecidos”, dijo Flavio, o Sr. Flavio, su nombre artístico, en una entrevista reciente.

La banda de rock y ska se prepara para comenzar la gira LFC en Estados Unidos, que iniciará este fin de semana en Los Angeles en el icónico Walt Disney Concert Hall. Será la primera vez que este combo, intérprete de piezas tan reconocidas como “Mal bicho”, “Matador” y “Calaveras y diablitos”, actúe en este local, escenario por donde han pasado otras figuras relevantes de la música del mundo.

Luego de Los Angeles, Los Fabulosos viajarán a Chicago, Puerto Rico, Miami y Nueva York. En esta última sede actuarán en el Brooklyn Paramount, en Brooklyn, el 28 de octubre. Después irán a Chile, Ciudad de México —donde tienen cuatro fechas— y terminarán con dos conciertos magnos en el estadio Ferro de Buenos Aires en diciembre.

“Estamos girando por nuestro país, por toda Latinoamérica, por Europa”, dijo Flavio. “Eso ocurre porque simplemente ocurre, y porque responde a un montón de factores que escapan fortuitamente y afortunadamente a nuestro entendimiento, pero está ocurriendo”.

Estos “soldados del rock”, como los definió Flavio, están dispuestos a armar su fiesta desenfrenada e intensa en el Disney Hall, por lo que quienes asistan tendrán a este grupo de ocho miembros abogando por ellos, ya lo advirtió el músico.

La celebración es aún mayor para el entrevistado —y por ende para la banda completa— porque estuvo a punto de dejar el grupo debido a un padecimiento grave. A principios del 2024 un problema neurológico en las cervicales le impidió seguir tocando el bajo. Las esperanzas de que se recuperara totalmente eran mínimas. Mientras estaba en terapia, su hijo Astor, quien es miembro del grupo, lo reemplazó.

Pero Flavio sigue haciendo música por su cuenta como Sr. Flavio, y lo mismo sus compañeros. Por ahora no ha habido producciones nuevas de Los Fabulosos, y tampoco hay fecha para lanzar algo, dijo el músico.

“Lo último que hemos hecho tiene unos años ya, pero para mí sigue siendo nuevo”, dijo.

Además de la incorporación de Astor a la agrupación, también se sumó Florián, hijo de Vicentico. Ambos chicos son músicos talentosos que han traído nuevos bríos a la banda, dijo Flavio.

“Más allá de que sean nuestros hijos, nos refrescan muchísimo”, dijo. “Refrescan nuestra sangre musical, y es un privilegio”.

Además, habría que agregar que aseguran la continuidad de la quizá más importante banda de ska de América Latina.

La banda argentina sigue recorriendo el mundo con su gira LFC, que celebra 40 años de existencia.

Foto: Agustín Dusserre

En detalle

Qué: Los Fabulosos Cadillacs

Cuándo: sábado 18 de octubre a las 8 pm, y domingo 19 a las 7:30 pm

Dónde: Walt Disney Concert Hall, 111 S. Grand Ave., Los Angeles

Información: laphil.com