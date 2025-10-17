Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, viernes 17 de octubre de 2025

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este viernes 17 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

SR-71 : Cerrado al tráfico en el conector de la SR-71 Sur entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Pomona Freeway (Ruta 60).

: Cerrado al tráfico en el conector de la SR-71 Sur entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Pomona Freeway (Ruta 60). SR-71 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-71 Norte entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Rio Rancho Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-71 Norte entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Rio Rancho Rd. SR-71 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-71 Sur entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Rio Rancho Rd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-71 Sur entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Rio Rancho Rd. SR-71 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-71 Sur entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Riverside Dr.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-71 Sur entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Riverside Dr. SR-71 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Norte entre Garey Ave y Chino Valley Freeway (Ruta 71).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Norte entre Garey Ave y Chino Valley Freeway (Ruta 71). SR-71 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Norte entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway (Ruta 71).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Norte entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway (Ruta 71). SR-71 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Mission Blvd y Chino Valley Freeway (Ruta 71).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Mission Blvd y Chino Valley Freeway (Ruta 71). SR-71 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway (Ruta 71).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway (Ruta 71). SR-60 : Cerrado al tráfico en el conector de la SR-60 Oeste entre Pomona Freeway (Ruta 60) y Corona Expressway (Ruta 71).

: Cerrado al tráfico en el conector de la SR-60 Oeste entre Pomona Freeway (Ruta 60) y Corona Expressway (Ruta 71). SR-60 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-60 Este entre Pomona Freeway (Ruta 60) y Grand Ave.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-60 Este entre Pomona Freeway (Ruta 60) y Grand Ave. SR-60 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Grand Ave y Pomona Freeway (Ruta 60).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Grand Ave y Pomona Freeway (Ruta 60). SR-47 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-47 Sur entre Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-47 Sur entre Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd. SR-47 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y Ruta 47 Freeway.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y Ruta 47 Freeway. SR-39 : Cerrado al tráfico en la SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway (Ruta 2).

: Cerrado al tráfico en la SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway (Ruta 2). SR-2 : Cerrado al tráfico en el conector de la SR-2 Norte entre Glendale Freeway (Ruta 2) y Golden State Freeway (Ruta 5).

: Cerrado al tráfico en el conector de la SR-2 Norte entre Glendale Freeway (Ruta 2) y Golden State Freeway (Ruta 5). SR-27 : Cerrado al tráfico en la SR-27 Norte entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Grand View Dr.

: Cerrado al tráfico en la SR-27 Norte entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Grand View Dr. SR-27 : Cerrado al tráfico en la SR-27 Sur entre Grand View Dr y Pacific Coast Highway (Ruta 1).

: Cerrado al tráfico en la SR-27 Sur entre Grand View Dr y Pacific Coast Highway (Ruta 1). SR-14 : Cerrado al tráfico en el conector de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Golden State Freeway (Ruta 5).

: Cerrado al tráfico en el conector de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Golden State Freeway (Ruta 5). SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Norte entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue D (Ruta 138).

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Norte entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue D (Ruta 138). SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Norte entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue H.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Norte entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue H. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Norte entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue L.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Norte entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue L. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Norte entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue M.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Norte entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue M. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Norte entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue N.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Norte entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue N. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Norte entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Rancho Vista Blvd.

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.