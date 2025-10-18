El Partido Comunista Chino expulsa a 9 generales de alto rango en una purga militar

El Partido Comunista Chino ha expulsado a nueve generales de alto rango en uno de los actos de represión pública contra el ejército más grandes que se haya visto en décadas.

Los nueve hombres fueron acusados de graves delitos financieros, según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de China.

La mayoría de ellos eran generales de tres estrellas y formaban parte del Comité Central del partido, órgano decisorio. También han sido expulsados ​​del ejército.

Si bien el comunicado presenta la expulsión como parte de una campaña anticorrupción, los analistas señalan que también podría interpretarse como una purga política.

Esto ocurre en vísperas del pleno del partido, donde el Comité Central debatirá el plan de desarrollo económico del país y votará a sus nuevos miembros.

Los acusados

Getty Images: Los despidos se dan ad portas de una nueva plenaria del partido central.

Los nueve funcionarios son:

He Weidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC)

vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) Miao Hua, director del departamento de trabajo político de la CMC

director del departamento de trabajo político de la CMC He Hongjun , subdirector del departamento de trabajo político de la CMC

, subdirector del departamento de trabajo político de la CMC Wang Xiubin , director ejecutivo encargado del centro de operaciones conjuntas de la CMC

, director ejecutivo encargado del centro de operaciones conjuntas de la CMC Lin Xiangyang, comandante del Teatro Oriental del ejército

comandante del Teatro Oriental del ejército Qin Shutong, comisario político del ejército

comisario político del ejército Yuan Huanz, comisario político de las fuerzas navales

comisario político de las fuerzas navales Wang Houbin, comandante de las Fuerzas Cohete

comandante de las Fuerzas Cohete Wang Chunning, comandante de la Fuerza de Policía Armada.

De estos nueve, He Weidong era considerado el más destacado, ocupando el segundo puesto más alto en el ejército chino, después del presidente Xi Jinping, que es el líder de la CMC.

He Weidong fue visto por última vez en marzo, y su prolongada ausencia de la vista pública alimentó las especulaciones de que estaba siendo investigado como parte de una purga de la cúpula militar.

También formaba parte del Politburó, el máximo órgano de decisión del Partido Comunista Chino, lo que lo convirtió en el primer miembro en activo del Politburó en ser investigado.

El comunicado del Ministerio de Defensa afirma que los nueve hombres “violaron gravemente la disciplina del partido y son sospechosos de delitos graves relacionados con el deber que involucran una cantidad de dinero extremadamente elevada, de naturaleza extremadamente grave y con consecuencias extremadamente perjudiciales”.

Agrega que los hombres ahora enfrentan un proceso militar y dice que su castigo fue un “logro significativo en la campaña anticorrupción del partido y el ejército”.

“Influencia tóxica”

Reuters: Los analistas dicen que las medidas anticorrupción de Xi también pueden verse como purgas políticas.

La CMC ha señalado durante meses que llevaría a cabo una ofensiva, emitiendo nuevas directrices en julio que exigen la eliminación de la “influencia tóxica” en el ejército y enumerando “reglas de hierro” para los cuadros.

Esta ofensiva se produce tras purgas públicas a menor escala de otros oficiales militares en los últimos años, incluyendo a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu.

Generales de alto rango de las Fuerzas Cohete también fueron destituidos. Uno de los sustitutos fue Wang Houbin, que ahora es uno de los nueve funcionarios expulsados ​​del partido.

Los funcionarios civiles tampoco se han librado de la situación, sobre todo con la desaparición del ministro de Asuntos Exteriores Qin Gang en 2023.

El hombre que entonces se perfilaba para reemplazarlo, Liu Jianchao, no ha sido visto desde julio.

Neil Thomas, investigador de política china en el Instituto de Política de la Sociedad Asiática, declaró al Servicio Chino de la BBC que las purgas de Xi buscan proyectar fuerza.

“En su opinión, eliminar la corrupción o los cuadros desleales es la ‘autorrevolución’ del Partido para convertirse en una organización limpia, disciplinada y eficaz, capaz de gobernar indefinidamente”.

Sin embargo, señaló, las purgas también pueden frenar la iniciativa y endurecer la gobernanza. “Este es el precio del poder de Xi: el sistema se vuelve más limpio y obediente, pero también más cauteloso y, en ocasiones, más frágil”.

Muchos estarán atentos para ver quién asiste al próximo Cuarto Pleno, que comenzará el 20 de octubre.

“Si la asistencia se desploma, será la señal pública más clara hasta la fecha de la magnitud de las purgas”, declaró Thomas.

Información adicional de Ian Tang, de BBC Monitoring.

