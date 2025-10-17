El príncipe Andrés se despide de sus títulos reales: ¿qué lo llevó a hacerlo?

El príncipe Andrés, duque de York, anunció que dejará de utilizar su título y todos los honores reales que le fueron conferidos, en una decisión tomada tras conversaciones con el rey Carlos III y otros miembros de la familia real.

En un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham el 17 de octubre, Andrés afirmó que su continuidad como figura titulada distrae del trabajo de Su Majestad y la institución. “He decidido, como siempre, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país”, declaró.

Aunque ya se había retirado de la vida pública en 2019 tras el escándalo por su vínculo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, el príncipe mantenía ciertos títulos, incluyendo el de Duque de York, y otros honores nobiliarios y militares. Ahora, con el consentimiento del rey, renuncia voluntariamente a todos ellos, aunque legalmente sigue siendo necesario un acto del Parlamento para retirarlos formalmente.

Desde 2022, Andrés ya no usaba el estilo de “Su Alteza Real”, y su exclusión de actos públicos se hizo evidente durante el funeral de la reina Isabel II, donde no se le permitió vestir uniforme militar. Este nuevo paso marca su desvinculación casi total de la vida institucional.

Las acusaciones sobre el príncipe York

El príncipe negó reiteradamente las acusaciones de abuso sexual por parte de Virginia Giuffre, con quien llegó a un acuerdo extrajudicial en 2022. A pesar de haber mantenido un perfil bajo en los últimos años, informes recientes y correos electrónicos filtrados han reavivado el escrutinio sobre su relación con Epstein, lo que habría influido en esta última decisión.

Su exesposa, Sarah Ferguson, también dejará de usar el título de duquesa de York de forma oficial, aunque ambos seguirán residiendo juntos en Royal Lodge, en la finca del Castillo de Windsor.

Mientras sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, conservarán sus títulos, Andrés ha sido excluido de eventos reales clave, como las celebraciones navideñas, por decisión del rey Carlos, en un esfuerzo por proteger la imagen de la institución.

Con esta decisión, el príncipe Andrés se aleja aún más del núcleo activo de la familia real británica, en lo que parece ser el cierre definitivo de su vida pública como miembro de la realeza.

