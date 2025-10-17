Inmigrante es detenido tras entrevista de Green Card pese a que le fue aprobada, según su esposa 

La tranquilidad de una entrevista migratoria se convirtió en pesadilla para la familia Shama. Maggie Shama cuenta que durante su cita en inmigración el 9 de octubre le dijeron que todo parecía estar bien y que, salvo respuestas muy diferentes de su esposo, su caso sería aprobado.

Pero poco tiempo después, agentes de ICE ingresaron al edificio y arrestaron a Mohamed Shama, aunque Maggie insiste: “Nos aprobaron, no entiendo lo que está pasando”.

Cómo ocurrió el arresto de Mohamed Shama

La secuencia, según el relato de Maggie y lo documentado por NC Newsline, comenzó cuando Maggie fue entrevistada primero. El oficial manifestó que su parte del trámite estaba correcta. Poco después, ella se acercó a Mohamed para tomarse de la mano antes de que él entrara a su entrevista. Allí ella le dijo: “We got this”.

Mohamed se desarrolla como gerente general de la cadena AMC Theatres. Crédito: Moisés Castillo | AP

Pero tras salir de su entrevista, Maggie se enteró de que ICE había ingresado al edificio y llevado a Mohamed bajo custodia, sin previo aviso ni explicaciones inmediatas. “Me quedé pasmada… me seguía preguntando ‘¿pero nos aprobaron?’”.

Tras el arresto, Mohamed ha sido trasladado entre varias instalaciones: primero al Cary Detention Center, luego a la cárcel del condado de Alamance, y más tarde al Stewart Detention Center en Georgia. El arresto ha generado una intervención comunitaria importante, con amigos y conocidos recaudando fondos para gastos legales y apoyo familiar.

Posturas oficiales ante la detención

ICE fue consultada para confirmar la versión de los Shama pero remitió la solicitud a USCIS, que hasta ahora no ha dado respuesta pública. En medios locales, se ha indicado que las autoridades sostienen que Mohamed estaba sujeto a una orden migratoria preexistente, lo que permitió su detención pese a la entrevista reciente.

No hay confirmaciones públicas aún de que ICE o USCIS acepten que la entrevista fue una señal de aprobación formal. La agencia ha mantenido silencio sobre los detalles específicos de su caso, mientras se especula que los procesos migratorios recientes no blindan contra órdenes antiguas vigentes.

La vida de Maggie y Mohamed en EE. UU.

Mohamed Shama es originario de Egipto y ha residido en Durham, Carolina del Norte, durante más de una década. En ese tiempo, trabajó en la cadena AMC Theatres, donde ascendió hasta convertirse en gerente general, consiguiendo en 2022 el reconocimiento nacional como “Manager of the Year”.

Maggie, su esposa desde 2017, padece estenosis espinal y depende en parte del apoyo y cuidado de Mohamed. Durante años han luchado juntos el proceso migratorio, presentando la solicitud de Green Card basada en matrimonio, con la esperanza de regularizar su estatus. En el momento del arresto, su caso estaba en espera de resolución tras la entrevista.

Qué podría venir para los Shama

Con una orden de deportación previa activa y nuevos riesgos latentes, el futuro de Mohamed es incierto. Su esposa y su comunidad creen que podría verse obligado a auto-deportarse para continuar su caso desde el extranjero, o ser enviado a Egipto, un destino complicado por las pocas rutas migratorias disponibles.

Sin embargo, mientras tanto, sus defensores buscan obtener una moción de suspensión (stay) para evitar que la decisión de la entrevista verbal sea anulada por la orden antigua.

