ICE arresta a uno de los fugitivos más buscados de El Salvador y líder de la pandilla MS-13

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció el arresto de un líder de la pandilla MS-13, Ismael Enrique Mendoza Flores, alias “El Calaco”, buscado en El Salvador por homicidio agravado y asociación ilícita, y previamente acusado en Estados Unidos de uso no autorizado de un vehículo.

El ICE arrestó al sujeto la mañana del 2 de octubre en Alexandria, Virginia, debido a una orden de arresto activa por asesinato en El Salvador, según se informó en un comunicado.

Mendoza Flores figura en el Programa de Pandilleros Más Buscados de la Policía Nacional Salvadoreña. Anteriormente fue arrestado en Virginia el 23 de agosto de 2025 por uso no autorizado de un vehículo.

“Nuestros valientes hombres y mujeres del ICE arrestaron a uno de los fugitivos más buscados de El Salvador en las calles de Virginia. Este pandillero de la MS-13 era buscado por asesinato”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

“Estos son los tipos de inmigrantes delincuentes que los políticos santuario de Virginia protegen mientras demonizan a las fuerzas del orden”, continuó McLaughlin. “El presidente Trump y la secretaria Noem no van a permitir que los pandilleros aterroricen a los ciudadanos estadounidenses”.

Por último, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) se comprometió a continuar con las medidas enérgicas de la administración Trump contra la inmigración a pesar del cierre gubernamental.

“El departamento no permitirá que el cierre gubernamental impuesto por los demócratas impida que nuestros agentes del orden cumplan con la crucial misión de proteger a nuestra nación de los peores inmigrantes delincuentes”, añade el comunicado.

