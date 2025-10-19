Se derrumba balcón cerca de la Universidad de Cincinnati: 10 heridos, uno en estado crítico

Un balcón en el tercer piso de un edificio cercano a la Universidad de Cincinnati se desplomó la noche del viernes, dejando 10 personas heridas. Una de ellas se encuentra en estado crítico. Las autoridades investigan las causas del colapso.

El accidente se registró la noche del viernes en un edificio de apartamentos ubicado cerca de la Universidad de Cincinnati, en Ohio.

Según el capitán Stephen Bower, del Departamento de Policía de Cincinnati, el inmueble era frecuentado por estudiantes universitarios que esa noche celebraban tras un examen importante.

“Tuvieron un examen importante hoy y estaban celebrando”, relató Bower durante una conferencia de prensa.

BREAKING | Balcony Collapse Near University of Cincinnati College of Medicine

A third-floor balcony collapsed, injuring 10 people. Five sustained serious injuries, including one in critical condition, while four others have minor injuries. #ProtectTheWorld with Citizen pic.twitter.com/Bb3U3vsNzt — Citizen (@CitizenApp) October 18, 2025

Diez hospitalizados, uno en condición crítica

Las autoridades informaron que diez personas fueron trasladadas a hospitales locales, una de ellas en estado crítico. De acuerdo con el reporte, cinco sufrieron heridas graves y cuatro lesiones leves.

Equipos de bomberos, paramédicos y agentes policiales acudieron al lugar y acordonaron la zona mientras se realizaban las labores de rescate y evaluación estructural.

El jefe de bomberos de Cincinnati, Frank McKinley, informó a la cadena WKRC-TV que el incidente está bajo investigación para determinar las causas del colapso.

Hasta el momento, no está claro cuántas personas se encontraban sobre el balcón al momento del derrumbe.

En imágenes y videos publicados en redes sociales, se observa la estructura caída sobre el suelo, mientras agentes y bomberos trabajan en el área.

🚨🇺🇸 BALCONY COLLAPSE IN CINCINNATI INJURES DOZENS- MASS CASUALTY INCIDENT DECLARED



Emergency crews in Cincinnati responded after a balcony collapsed during a gathering, sending about 20 people falling roughly 20 feet to the ground.



Authorities have declared a Mass Casualty… pic.twitter.com/jPXhcVCJNq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 18, 2025

Sigue leyendo:

–Vecino abre fuego contra una casa en Nebraska: cuatro niños y tres adultos resultaron heridos

–Hispano arrestado en Texas por matar a tiros a dos personas en un restaurante de comida rápida

–Abatido por la policía hombre que mató a tiros a su madre y otras dos mujeres en Florida