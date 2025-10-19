Tiroteo en residencia de la Universidad Estatal de Oklahoma deja tres heridos

Al menos tres personas resultaron heridas la madrugada del domingo en un tiroteo ocurrido afuera de una residencia estudiantil de la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU), ubicada en Stillwater, a unos 80 kilómetros al noreste de Oklahoma City.

El Departamento de Policía de la Universidad Estatal de Oklahoma informó que el tiroteo se registró alrededor de las 3:40 a. m., cuando un grupo de personas regresaba al dormitorio Carreker East después de asistir a una fiesta privada fuera del campus.

Según el jefe de policía universitario, Michael Beckner, las autoridades fueron notificadas después de que las víctimas buscaran ayuda en distintos puntos fuera del campus.

Una de las víctimas es estudiante de OSU

En un comunicado, la policía confirmó que una de las personas heridas es estudiante de la universidad. Las tres víctimas fueron trasladadas a hospitales en Oklahoma City y Tulsa, donde reciben atención médica.

Las autoridades no han anunciado detenciones relacionadas con el caso y pidieron a cualquier persona con información comunicarse con el Departamento de Policía de OSU.

No hay amenaza activa para la comunidad universitaria

Tanto la universidad como la policía aseguraron que no existe una amenaza continua para la comunidad estudiantil. El portavoz de la institución señaló que el campus se encuentra seguro y operando con normalidad.

El tiroteo ha generado preocupación entre los estudiantes y el personal académico, aunque las autoridades subrayaron que el hecho parece estar vinculado a un incidente aislado posterior a la fiesta privada.

