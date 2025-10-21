Un niño resulta herido al manipular un arma en su vivienda en el sureste de Houston

Un niño de cuatro años resultó herido este lunes en Houston, Texas, luego de dispararse accidentalmente tras encontrar un arma de fuego dentro del apartamento donde vive con su familia, informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:45 p. m. en un complejo residencial ubicado en el 10700 de Fuqua Street, en el sureste de Houston, según el Departamento de Policía de Houston (HPD).

El menor fue trasladado con vida al hospital

De acuerdo con la policía, paramédicos trasladaron al niño al Hospital Infantil de Texas, donde permanece con vida y recibe atención médica.

El capitán del HPD, Derrick Small, explicó que los agentes y peritos forenses acudieron al lugar para recolectar evidencia y determinar las circunstancias del tiroteo.

“Estamos siendo lo más minuciosos posible. El Centro Forense de Houston está procesando la escena”, declaró Small a medios locales.

Los padres estaban en el apartamento con otro bebé

Al momento del incidente, los padres del niño y un bebé se encontraban dentro de la vivienda. El bebé resultó ileso y fue puesto bajo el cuidado de otro familiar, señaló la policía.

Los detectives están interrogando a los padres para determinar cómo el menor tuvo acceso al arma y si hubo negligencia en el resguardo del arma de fuego.

El capitán Small hizo un llamado a la comunidad para reforzar la seguridad en el almacenamiento de armas en los hogares.

“Es momento de recordarle al público que debemos proteger y guardar nuestras armas de manera que nuestros niños estén seguros”, enfatizó el oficial.

El caso se encuentra bajo investigación activa. Hasta el momento, la policía no ha informado si se presentarán cargos contra los padres del menor.

