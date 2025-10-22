Cecilia Galliano empuja y tira a “La Güereja”; le llueven críticas en redes sociales

La actriz argentian Cecilia Galliano está siendo fuertemente criticada en redes sociales luego de un incidente durante una sesión de fotos en la que, al parecer, no midió su fuerza y terminó tirando al suelo a María Elena Saldaña, conocida como “La Güereja”.

El momento se volvió viral cuando un video mostró a ambas actrices posando juntas frente a la cámara. La situación, que en un principio parecía parte de una dinámica para la sesión, se tornó en un accidente cuando Galliano, al regresar al cuadro, empujó con la cadera a Saldaña, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Aunque intentó evitar la caída, la actriz de “La Güereja” terminó golpeándose contra el piso, lo que causó preocupación entre los presentes.

El incidente genera controversia en redes sociales

A pesar de que Galliano intentó ayudar a su compañera inmediatamente después del accidente, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Muchos usuarios criticaron a la conductora por no haber medido su fuerza, especialmente teniendo en cuenta que Saldaña tiene más de 60 años y mide apenas 4.23 pies; mientras la argentina mide 5.91 pies.

Comentarios como “No hubo empatía, la señora ya está grande” o “Sabía que le iba a dar un caderazo y fingió la caída” reflejaron la preocupación de algunos seguidores sobre la seguridad de las actrices.

Algunos internautas, sin embargo, sugirieron que la caída de Saldaña podría haber sido parte de una broma y que ella ya sabía lo que ocurriría. “¿Fue broma, verdad?” y “Ojalá esté bien”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en respuesta al video.

¡María Elena Saldaña ACLARA si Ceci Galliano la TIRÓ a propósito! ¿Fue actuado o no? ¿Qué OPINAS? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/c01fGinw0A — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 22, 2025

“La Güereja” habla tras incidente

Minutos después del incidente, María Elena Saldaña utilizó sus redes sociales para aclarar que se encontraba bien de salud, agradeciendo las muestras de preocupación de sus seguidores.

“Gracias por su preocupación, me encuentro bien”, escribió en un mensaje de tranquilidad.

Ambas actrices, quienes están trabajando juntas en la serie de comedia Más Vale Sola, compartieron escenarios junto a otros actores como Manuel “Flaco” Ibáñez, Alexis Ayala, y Luz María Aguilar, entre otros.

A pesar de la controversia, las actrices continúan con su trabajo en la serie, y el incidente ha generado una conversación sobre la importancia de medir la fuerza en dinámicas de trabajo, especialmente cuando involucran a personas de mayor edad.

