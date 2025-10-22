Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del miércoles 22 de octubre de 2025

Este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 22 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Revisa aquí todos los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

23 37 43 60 64 5

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios se solicitan en el estado donde acudiste a comprar el boleto premiado. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar del país donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el sábado 25 de octubre

Resultados de otros sorteos de la lotería: