Entregan disfraces gratuitos en el este de L.A. a familias impactadas por ICE 

Con cubetas llenas de dulces, vendedores ambulantes repartiendo elotes preparados y con todo tipo de disfraces listos para regalar, el grupo de Raíces con Voz del este de Los Ángeles les brindó a las familias impactadas por la inflación y las redadas migratorias una noche de felicidad, magia y normalidad.

Raíces con Voz, un colectivo formado por profesionales de la salud pública, estudiantes y voluntarios comunitarios, colaboró con la tienda Magic Dream Costumes y con la creadora de TikTok Hester Jean Lee para regalar disfraces y apoyar a los negocios de su comunidad.

“Sé que hay padres que tienen que decidir entre comprar comida y disfraces; por eso queremos quitarles ese peso de encima”, dijo Stephanie Rodríguez, organizadora de Raíces con Voz. “No queremos que los niños se sientan excluidos en clase por ser los únicos que no llevan disfraz.”

Eran las 7:30 de la tarde cuando Miguel Montes, fundador de Raíces con Voz, y su equipo se preparaban para recibir a decenas de familias.

Montes contó que no era su primera visita a la tienda de Óscar Téllez, el dueño de Magic Dream Costumes y que cuando empezaron a ver con cuál tienda iban a colaborar, pensaron en el emprendedor, quien tiene su negocio en esta comunidad latina y ha creado disfraces de Halloween por casi 30 años.

También recordó que cuando era niño venía a comprar y rentar sus disfraces en este mismo local.

“Ha sido muy duro para todos, así que solo queríamos aliviar un poco la carga de los padres y también darles a estos niños un Halloween inolvidable”, dijo Montes. “Y elegimos a Óscar porque sentimos que era alguien que realmente formaba parte de la comunidad y queríamos reinvertir en ella”.

Gracias a las donaciones que pudieron colectar, lograron comprar y donar más de 100 disfraces a familias que esperaban en línea y también hicieron entregas en casa a familias que expresaron miedo de salir. Cada familia pudo elegir un disfraz para cada niño.

“Para mí es importante ofrecer esto a nuestras comunidades porque me beneficié de servicios similares cuando era pequeño”, dijo Montes. “Cuando era niño, recibí cortes de pelo y otros servicios gratuitos y solo quería hacer lo mismo”.

Para el dueño de la tienda, quien heredó el don de hacer disfraces de su mamá, quien los hacía y los vendía desde que él era niño en México, esta temporada es su favorita, pero revela que también es una época difícil porque ha visto que siempre hay uno que otro niño que entra y no le alcanza para llevarse un disfraz.

“Yo creo que los niños son unos ángeles que merecen un poquito de felicidad; sé que es muy difícil ahorita con todo lo que está pasando”, dijo Téllez. “Inmigración no ve el daño que les hacen a los niños chiquitos; sí les afecta; por eso hicimos esto y, por hoy, pueden ser niños y disfrutar”.

Su negocio es uno de los muchos que se han visto afectados por el aumento de precios de los productos y por las redadas de inmigración, ya que además de vender disfraces, también vende artículos para fiestas.

“Reinvertir en nuestras comunidades es importante, por lo que tener aquí a los vendedores ambulantes y contribuir a un pequeño negocio como este, en lugar de a una gran corporación, me parece que ayuda a nuestra comunidad a crecer y a apoyarse mutuamente”, dijo Pamela Cruz, otra organizadora del grupo.

Esa tarde, la tienda de Téllez solo se abrió para las familias presentes, con el fin de ofrecerles una experiencia de compra segura y sin prisa. Los ojos de los niños se agrandaban al ver todos los disfraces disponibles.

Vestidos de princesas, capas de Superman, disfraces del Chavo del Ocho y máscaras de terror cubrían cada rincón de la tienda. Todo hecho a mano por Téllez y su equipo, quienes cosen cada disfraz ahí mismo.

Una mamá, a quien prefirió no compartir su nombre, asistió al evento y comentó que para su familia de siete se le ha sido difícil darse el lujo de comprar disfraces, ya que el único que trabaja es su esposo.

“Por todo lo que está pasando, hemos estado batallando y, la verdad, este año yo no les tenía nada a mis niños”, dijo la mamá mientras acurrucaba a su niña en sus brazos y sus hijos miraban con emoción los disfraces a la puerta de la tienda. “Y en verdad, es una bendición; nos están ayudando mucho. Es algo muy bonito para la comunidad y nos da la esperanza de que no estamos solos”.

Gesto solidario

La creadora Hester Jean Lee, residente de Koreatown, quien se ha vuelto viral por ayudar a vendedores ambulantes durante las redadas, no solo colaboró con el grupo, pero también les compró toda la mercancía a dos vendedores ambulantes. Ella los invitó a la tienda para que repartieran nieves de garrafa, elotes, raspados y papitas.

“Creo firmemente que juntos somos más fuertes y, cuando me pidieron que colaborara por el trabajo que hago, acepté de inmediato”, afirmó mientras llenaba cubetas de calabaza con dulces. “Todos tenemos el poder de proteger nuestras comunidades y de prestar ayuda cuando sea necesario”.

Uno de los vendedores dijo que Lee fue como un ángel porque, según cuenta, ha tenido varias experiencias malas con jóvenes de TikTok, pero ella ha sido la única que sí lo ha ayudado sin conocerlo. La otra vendedora, al lado de él, describió la situación en la que están, como vendedores ambulantes, como grave.

“Fue un milagro porque las ventas están muy bajas, por lo de la inmigración; es más lo que se desperdicia que lo que se vende”, dijo la vendedora. “Y ahorita que llegaron, pues sí nos ayudó, porque creo que todos ahorita económicamente estamos sufriendo y nos afecta moralmente también: la ansiedad, la depresión, el miedo de salir”.

El evento fue un éxito y, aunque su lista de disfraces ya está llena, el grupo que también ha repartido comida a familias afectadas sigue recaudando fondos para otros eventos comunitarios que planean para las celebraciones del Día de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

“Solo queremos darles las gracias a todos ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Todas sus donaciones se usan para ayudar a la comunidad”, afirmó Rodríguez. “Como organización, siempre intentamos pensar en los pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien”.

Y Téllez, quien afirma que siempre ha donado disfraces a organizaciones, sostiene que nunca ha sido tan especial como la que se realizó esa noche. Además, planea donar ocho disfraces en sus tiendas y anunciarlo en sus redes sociales.

Para donaciones para Raíces con Voz: https://givebutter.com/raicesconvozph y sigan sus eventos en Instagram @raicesconvozph

