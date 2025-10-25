Hombre arrestado por allanamiento en California es acusado de matar a su compañero de celda

Un hombre de California, encarcelado el miércoles por un delito menor de allanamiento desafiante, enfrenta ahora un cargo de homicidio criminal, tras ser acusado de la muerte de su compañero de celda.

Dangelo Nowlin, de 33 años y residente de Yuba City, California, fue acusado de homicidio criminal por la policía del municipio de Middlesex el jueves por la noche.

Según la Fiscalía del Condado de Cumberland, Nowlin fue arrestado la madrugada del miércoles por un incidente de allanamiento no relacionado, tras negarse a abandonar la parada de camiones Flying J., ubicada en Harrisburg Pike 1501.

Fue ingresado en la Prisión del Condado de Cumberland por un delito menor y se le fijó una fianza de $35,000 dólares.

Momentos después de que ingresara a su celda, otros reclusos oyeron golpes y a un hombre gritando pidiendo ayuda, según consta en los registros judiciales.

Eran alrededor de las 11:50 a. m. cuando un recluso afirmó haber escuchado puñetazos y gritos de “¡Ayuda! ¿Qué te hice?” y “¡Alto!”, según una declaración jurada de causa probable presentada contra Nowlin por la policía del municipio de Middlesex.

El testigo se trasladó a otro lugar dentro del área común para ver mejor de dónde provenían los sonidos, y fue entonces cuando vio a Nowlin arrojar a Erick Gainer, de 41 años, de la litera superior al suelo, donde lo golpeó y pateó.

De acuerdo con los documentos judiciales, el testigo afirmó que Gainer estaba “indefenso” al momento del ataque. Aunque fue trasladado al Hospital Holy Spirit, falleció a causa de sus heridas el jueves por la noche.

La víctima estaba dormida cuando comenzó el ataque. La policía no incluyó el motivo de la agresión y la declaración jurada no reflejaba que Nowlin hubiera declarado algo al respecto. Se presentó un cargo de homicidio doloso contra Nowlin, quien fue procesado y se le negó la libertad bajo fianza.