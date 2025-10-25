Reportan varios lesionados en un tiroteo en Lincoln University en Pensilvania

Varias personas resultaron heridas de bala el sábado por la noche después de que un hombre armado abriera fuego en la Universidad Lincoln de Pensilvania, según las autoridades.

La Universidad de Lincoln es una universidad pública estatal históricamente negra cerca de Oxford.

El tiroteo ocurrió poco después de las 9 p.m. durante la fiesta de bienvenida y el festival en el patio de la escuela, cerca del campo de fútbol. La escuela está ubicada en Baltimore Pike, en el oeste del condado de Chester, a unas 50 millas de Filadelfia.

La fiscalía del condado de Chester informó que hubo “múltiples víctimas”, pero no confirmó el número de heridos ni de fallecidos en una publicación en Facebook.

Las autoridades encontraron al menos siete víctimas de disparos en diversas condiciones. Todas las víctimas fueron trasladadas al Hospital Christiana para recibir tratamiento. Por el momento no se conoce su identidad ni su estado.

Testigos que hablaron con NBC10 Philadelphia dijeron que la gente comenzó a correr después de que se escucharon varios disparos durante el YardFest de la escuela para la Semana de Bienvenida, lo que provocó una estampida.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también emitió un comunicado, diciendo que estaba informado sobre la situación.

I’ve been briefed on the shooting at Lincoln University tonight, and my Administration has offered our full support to President Allen and local law enforcement.



Please avoid the area, continue to follow the guidance of local law enforcement, and join Lori and me in praying for… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) October 26, 2025

Las fuerzas del orden locales y la policía de Pensilvania y Delaware están respondiendo al incidente.

No se han anunciado motivos ni sospechosos por el momento.

Baltimore Pike estaba cerrado en ambos sentidos en dirección sur hacia la universidad, según datos de tráfico.

Por el momento no se conoce la cantidad de lesionados ni su gravedad.