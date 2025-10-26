Acuerdo con TikTok se concretará el jueves, adelanta el secretario del Tesoro, Scott Bessent

En septiembre pasado, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento “seguro” y legal de la aplicación TikTok en el país después del acuerdo alcanzado con su matriz china, ByteDance, pero se prevé que esta misma semana se anuncien detalles del pacto con China.

“Llegamos a un acuerdo final sobre TikTok. Lo logramos en Madrid, y creo que a día de hoy todos los detalles están ultimados, y será el turno de los dos líderes para consumar esa transacción el jueves en Corea”, declaró Bessent en “Face the Nation con Margaret Brennan”.

Trump y Xi tienen previsto reunirse en Corea del Sur el próximo 30 de octubre, durante la última parada de la gira asiática del republicano, cara a cara que brinda una oportunidad para que ambas potencias rebajen las tensiones tras el desacuerdo por el anuncio de restricciones de Pekín a la venta de sus tierras raras.

Sobre el caso del TikTok, el pacto establece la creación de una empresa conjunta con mayoría estadounidense, con una operación lo suficientemente desligada de su matriz china, que retendrá el 20% de participación, especialmente en lo referente al acceso que el Gobierno chino pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

Al ser preguntado el domingo sobre los detalles de la transacción con TikTok, Bessent afirmó que “no forma parte del aspecto comercial de la transacción”.

“Mi misión era lograr que los chinos aceptaran aprobar la transacción, y creo que lo logramos con éxito en los últimos dos días”, dijo.

Bessent habló desde Kuala Lumpur, Malasia, donde el presidente Trump inició una gira por tres países asiáticos . Se espera que Trump se reúna con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur el jueves.

A su salida de la Casa Blanca, Joe Biden encaminó un proyecto de ley que obligaba a TikTok a suspender sus operaciones en el país antes del 19 de enero por no haberse desvinculado de su empresa matriz, la china ByteDance.

Sin embargo, Trump retrasó la implementación de la prohibición, incluso, el mandatario lanzó su primer video en la plataforma, argumentando que fue él quien “salvó” la aplicación de su desaparición en Estados Unidos, en un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes.

“A todos esos jóvenes de TikTok: yo salvé TikTok, así que me deben una”, dijo Trump en el clip, grabado en la Casa Blanca y difundido desde su cuenta oficial @realdonaldtrump. “Y ahora, me ven en el Despacho Oval, y algún día alguno de ustedes estará sentado en este escritorio y también hará un gran trabajo”.

