Policía mata a un hombre que atacó con un machete a un bombero frente a una tienda en Georgia

Un hombre murió baleado por un oficial de policía en Wrightsville, Georgia, después de que atacara con un machete a un bombero frente a una tienda de conveniencia, informaron las autoridades este lunes.

El incidente ocurrió alrededor de la medianoche, cuando un bombero y un agente de la policía local conversaban fuera del establecimiento. Según los reportes, el hombre llegó en un vehículo, se acercó a ambos y comenzó a blandir el machete sin previo aviso.

El oficial abrió fuego para proteger al bombero

La Policía de Wrightsville explicó en un comunicado que el oficial actuó en defensa propia y para proteger al bombero, quien fue herido de gravedad en los brazos durante el ataque.

“Temiendo por la vida del bombero y en defensa propia y del bombero, el oficial no tuvo otra opción que usar fuerza letal para detener la amenaza”, señaló el cuerpo policial.

El atacante, de 32 años, fue trasladado a un hospital, donde murió poco después a causa de las heridas. El agente no resultó lesionado.

La investigación está en curso

El caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI), que tomará declaración a los testigos y revisará las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda.

Las autoridades no han divulgado la identidad del atacante ni del oficial involucrado.

El bombero herido se encuentra hospitalizado, pero los médicos esperan que se recupere satisfactoriamente.

Wrightsville, una localidad de unos 3,500 habitantes, se encuentra a unos 185 kilómetros al noroeste de Savannah.

