“Ganamos mucho dinero gracias a esas elecciones”: Trump celebra el triunfo de Milei en las legislativas en Argentina y el alza de los mercados

Donald Trump reclamó parte del mérito por el éxito electoral de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina.

“Fue una gran victoria en Argentina. Quiero felicitar al vencedor, que fue un gran vencedor y contó con mucha ayuda por nuestra parte. Contó con mucha ayuda. Le di un respaldo, un respaldo muy fuerte”, sostuvo el presidente de Estados Unidos ante un grupo de periodistas.

Trump se refirió así al apoyo de su país al mandatario argentino semanas antes de las elecciones legislativas del domingo, después de que el Tesoro abriera una línea de swap o intercambio de monedas por US$20.000 millones.

Trump celebró los resultados del partido del presidente argentino, La Libertad Avanza, que calificó de “inesperados”.

“Fue realmente inesperado conseguir esa victoria, algunos pensaban que sería difícil ganar. Y no solo ganó, sino que ganó mucho. Así que, fue algo fantástico”, sostuvo.

El resultado de las elecciones de mitad de mandato, en las que el Congreso argentino renueva parte de ambas cámaras, le da a Milei más fuerza para avanzar con una serie de reformas estructurales de la economía.

Getty Images: La Libertad Avanza, el partido de Milei, obtuvo más del 40% de los votos en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Por su parte, Trump mencionó al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien supervisó la asistencia financiera a Argentina; a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos; y al secretario de Estado, Marco Rubio, no solo por su rol con Argentina sino por la estrategia de Estados Unidos en la región.

“Estamos apoyando a muchos países de Sudamérica. Nos centramos mucho en Sudamérica y estamos consiguiendo un gran control en Sudamérica en muchos sentidos, incluyendo el hecho de que no queremos sus drogas”, declaró.

“No queremos que las drogas entren en nuestro país”, agregó, pocos días después de que Estados Unidos sumara al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a algunos de sus familiares y a funcionarios colombianos a la lista de personas vinculadas con el narcotráfico.

“Ganamos mucho dinero”

En medio de una visita a Asia que lo llevará a Japón y Corea del Sur, Trump destacó las ventajas del rescate a Argentina.

“Ahora mismo, creo que ganamos mucho dinero gracias a esas elecciones, porque los bonos han subido. La calificación de la deuda ha subido. Esa elección hizo ganar mucho dinero a Estados Unidos”, alegó el mandatario.

Sin embargo, aclaró que el respaldo a Milei no se trata solo de números.

“No estamos en esto por dinero. Pero sí nos fijamos en el valor de los bonos y la deuda”, agregó Trump, quien espera reunirse este jueves con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

“Las encuestas se equivocaron mucho en esas elecciones. Quiero decir que las encuestas realmente se equivocaron. Era una elección que, según ellos, se iba a perder, y no solo se ganó, sino que se ganó por mucho. Y quizá nosotros ayudamos”.

Getty Images: Las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York abrieron a la alza este lunes ante la posibilidad de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

El resultado de las elecciones argentinas fue bien recibido por los mercados. El peso argentino se disparó un 10%, los bonos marcaron un récord y el índice bursátil local subió un 20%.

El secretario Bessent, quien estuvo a cargo del rescate a Argentina, felicitó a Milei por las “exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza” y apuntó que tiene “un mandato renovado para el cambio”.

“Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política del gobierno de Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”, sostuvo.

Para Bessent, los resultados de este domingo podrían atraer inversión en el sector privado y reactivar la creación de empleo en Argentina.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, agregó.

