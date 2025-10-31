Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 31 de octubre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este viernes 31 de octubre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.57 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.17 y 18.17 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un valor de 18.57 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.26 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su valor está este viernes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios evolución en su cotización de hoy. Tras permanecer la jornada previa al alza, hoy se promedió a 498.19 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 63.82 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

