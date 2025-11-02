Conductor hispano detenido por balear a un hombre en el rostro durante altercado en Doral

La Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade arrestó a Emilio Rodríguez, de 54 años, acusado de disparar a otro conductor durante un incidente de ira en la carretera ocurrido la noche del viernes 31 de octubre en el área de Doral, Florida, según el informe policial.

El tiroteo se registró alrededor de las 7:45 p.m., cuando los dos conductores se vieron involucrados en una disputa vial en la intersección de la avenida 87 y la calle 64 del noroeste, en Miami. Ambos descendieron de sus vehículos y comenzaron a discutir en plena vía pública.

Disparó mientras la víctima regresaba al auto

De acuerdo con el informe de arresto, mientras la víctima —un hombre adulto— regresaba hacia su automóvil, Rodríguez sacó un arma de fuego, le gritó y efectuó un disparo, impactándolo en el rostro.

Tras el ataque, el sospechoso volvió a su vehículo y huyó del lugar, reseñó Telemundo 51.

Equipos de rescate de bomberos de Miami-Dade trasladaron a la víctima al hospital HCA Florida Kendall, donde permanece en condición estable tras haber recibido un impacto de bala en la cara.

Confesión y proceso judicial

Rodríguez fue arrestado posteriormente, presentado ante la corte este sábado y trasladado a la cárcel TGK. Durante el interrogatorio, luego de que le leyeran sus derechos, el detenido admitió haber disparado un “tiro de advertencia” cerca de la cabeza de la víctima, según el reporte de las autoridades.

El tiroteo ocurrió en las inmediaciones de NW 84th Avenue y Central Park Boulevard, en Doral.

La policía del condado de Miami-Dade reiteró que el caso continúa bajo investigación y que no se descartan cargos adicionales.

