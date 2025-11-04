Cuarta muerte en Disney World en tres semanas: una mujer falleció en el Pop Century Resort

Una huésped de unos 40 años fue declarada muerta el domingo tras ser trasladada de emergencia desde el Disney’s Pop Century Resort, uno de los hoteles del complejo Walt Disney World, en Orlando, Florida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange confirmó el fallecimiento en un comunicado enviado a The New York Post. “Una mujer de unos 40 años fue trasladada al hospital, donde falleció. No había indicios de violencia”, precisó la nota oficial.

El Pop Century Resort es un hotel económico conectado con Epcot y Hollywood Studios mediante el sistema de góndolas aéreas conocido como Skyliner, una de las atracciones de transporte más populares del complejo.

Una serie de muertes en el “lugar más mágico de la Tierra”

La muerte de la mujer ocurre en medio de una preocupante serie de fallecimientos ocurridos en Disney World durante las últimas semanas.

El 23 de octubre, Matthew Alec Cohn, de 28 años, murió tras lanzarse desde el piso 12 del Contemporary Resort, en lo que las autoridades describieron como un aparente suicidio. Cohn, residente de Los Ángeles, era aspirante a árbitro de fútbol y también buscaba abrirse paso como músico.

Dos días antes, el 21 de octubre, un hombre de unos 60 años falleció tras sufrir un “episodio médico” en el Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground, un área de cabañas y campamentos dentro del parque.

Y el 14 de octubre, Summer Equitz, de 31 años, conocida fanática de Disney, fue encontrada muerta también en el Contemporary Resort. La mujer había viajado sola desde Illinois y, según su familia, sufría problemas de salud mental. Las autoridades igualmente calificaron el caso como suicidio aparente.

Sin señales de criminalidad

En ninguno de los cuatro casos recientes, la policía ha reportado indicios de violencia o actividad criminal. Sin embargo, los hechos han generado preocupación entre los visitantes y la comunidad local por la frecuencia inusual de muertes registradas dentro del complejo en menos de un mes.

Disney no ha emitido comentarios públicos sobre los incidentes, y la Oficina del Sheriff del Condado de Orange mantiene abiertas las investigaciones.

