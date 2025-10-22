Una niña de 5 años cayó desde un crucero de Disney mientras su madre intentaba tomarle una foto

Una niña de 5 años cayó al mar desde el crucero Disney Dream, de Disney Cruise Line, después de que su madre la alentara a posar en un ojo de buey abierto para tomarle una fotografía, según informaron las autoridades del Condado de Broward (Florida).

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana del domingo 29 de junio, cuando el barco navegaba en aguas internacionales entre las Bahamas y Fort Lauderdale, confirmó la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) a Fox News Digital.

La sesión de fotos terminó en caída al océano

De acuerdo con el informe policial, la familia caminaba por la cuarta cubierta del crucero cuando la madre quiso capturar una imagen de su hija frente a un gran recorte decorativo con forma de ojo de buey.

La mujer señaló la barandilla del orificio y la niña se subió y se sentó sobre ella, pero perdió el equilibrio y cayó de espaldas al océano, desde una altura de unos 15 metros.

Al darse cuenta del accidente, la madre gritó por ayuda, alertando a su esposo, quien saltó inmediatamente al mar para intentar rescatar a su hija.

Rescate en minutos y protocolo de emergencia

El crucero activó de inmediato el protocolo “Hombre al Agua”, y una embarcación de rescate fue lanzada al agua.

A las 11:49 a. m., apenas 19 minutos después del accidente, el padre y la niña fueron localizados y rescatados por personal de Disney Cruise Line.

Ambos fueron atendidos en el centro médico del barco y luego trasladados al Centro Médico Broward Health, en Fort Lauderdale, donde se confirmó que la niña presentaba hipotermia leve y acidosis láctica leve, pero sin lesiones físicas.

El padre sufrió hipotermia, acidosis y fracturas en la columna, según el reporte médico.

“¡Mucha gente rezando en este barco! ¡Tanto la niña como el padre fueron rescatados con éxito!”, escribió en Facebook Dewayne Smith, uno de los pasajeros del Disney Dream.

No habrá cargos contra la madre

El 31 de julio, la fiscal adjunta del estado de Broward, Melissa Kelly, determinó no presentar cargos de negligencia infantil contra la madre.

“Si bien la acusada actuó de forma irresponsable, su acto fue un lapsus momentáneo de juicio y desconocimiento de las circunstancias”, escribió Kelly en su memorando.

La fiscal señaló que la niña no sufrió lesiones graves y que la madre buscó ayuda inmediatamente. También destacó que la menor había tomado clases de natación, aunque no sabía nadar con independencia.

Los sensores no detectaron la caída

Según el informe judicial, el cuerpo de la niña no activó los sensores de emergencia “Hombre al Agua”, ya que era demasiado pequeña para ser detectada por el sistema automático del barco.

El padre, en cambio, sí activó el sistema cuando se lanzó al agua, lo que permitió a la tripulación desplegar el protocolo de rescate en cuestión de minutos.

Un representante de Disney Cruise Line elogió la rápida actuación del equipo de rescate, destacando que “ambos pasajeros regresaron a salvo al barco en pocos minutos”.

