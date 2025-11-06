ICE buscar crear centro de llamadas para rastrear a niños migrantes y lograr su deportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tiene previsto abrir un centro de llamadas que contaría con una unidad especializada para localizar a menores migrantes no acompañados con la ayuda de la policía estatal y local, según un documento de contratación de la agencia dado a conocer por ABC News, como parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para encontrar y potencialmente deportar a los menores.

El centro tendría como objetivo proporcionar información de la policía estatal y local a las autoridades federales, incluyendo la ubicación de menores no acompañados, según el documento dado a conocer por medios locales.

El ICE pretende crear un centro operativo las 24 horas que pueda gestionar entre 6,000 y 7,000 llamadas diarias relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración.

El centro de llamadas podría estar completamente operativo para junio de 2026, dijo ICE.

Esta medida se produce en medio del esfuerzo de la administración Trump por atacar a los niños migrantes no acompañados como parte de su represión migratoria más amplia.

El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional envió un aviso a los proveedores de servicios legales diciendo que está ofreciendo a los niños migrantes no acompañados un estipendio de “reasentamiento único” de $2,500 dólares para que abandonen voluntariamente los EE.UU.

A principios de este año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ordenó a los agentes que rastrearan a los niños migrantes no acompañados en los Estados Unidos.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la administración republicana ha ampliado considerablemente la colaboración con las autoridades estatales y locales para intensificar las detenciones de inmigrantes.

Según datos del ICE, el número de agencias estatales y locales participantes en el programa ha aumentado de 135 justo antes de que Trump asumiera la presidencia a más de 1100.

Los críticos han afirmado que estas alianzas pueden erosionar la confianza en las comunidades inmigrantes y hacer que las personas sean menos propensas a denunciar delitos.

