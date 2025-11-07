Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 7 de noviembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 7 de noviembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.45 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.08 y 18.08 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un precio de 18.45 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa a la baja. El precio promedio de hoy ha sido de 26.24 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios línea en su cotización de hoy. Tras permanecer el día previo a la baja, hoy cotizó a 501.13 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 64.24 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.45 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.24 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 501.13 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 64.24 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que destinas el dinero, introduce el valor a enviar y calcula los costos.