EE.UU. ataca otra embarcación en el Caribe y suma 69 personas asesinadas

Las fuerzas estadounidenses atacaron otro presunto barco de narcotráfico en el Caribe, matando a tres personas, según ha dicho el secretario de Defensa, Pete Hegseth, elevando el número de muertos de la controvertida campaña de la administración Trump a 69.

Estados Unidos comenzó a realizar este tipo de ataques, que algunos expertos consideran ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos, a principios de septiembre , apuntando a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el ataque por medio de su cuenta de Truth Social y aseguró que el bote traficaba “estupefacientes en el Caribe”.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

A bordo se encontraban tres personas que fueron “eliminadas”, de acuerdo a palabras con el secretario, quien agregó una advertencia “si continúan traficando drogas, los mataremos”.

Hegseth acompañó su publicación con un video del ataque al bote, también resaltó que fue ordenado por el presidente, Donald Trump, como ha referido en todos los ataques pasados.

Con este nuevo ataque, se suman más de 20 botes destruidos y al menos 69 personas asesinadas, supuestamente asociadas al crimen organizado pero sin conocer detalles sobre su identidad.

Esta nueva escena se presenta dos días después del informe del secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth a puerta cerrada a un grupo de altos miembros del Congreso.

El martes, la Casa Blanca refutó las acusaciones de falta de transparencia ante el Congreso respecto a los ataques y el despliegue militar en la región. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la reunión es un claro ejemplo de cooperación y que esta comparecencia constituye la novena sesión informativa celebrada.

