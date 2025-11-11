El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 11 de noviembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC) en la Magic City.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 61 grados Fahrenheit (16ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 1 y tendremos cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 11.18 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:36 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:34 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá pocas nubes. Las temperaturas variarán entre los 70 y los 75 grados Fahrenheit (21 y 24ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

