Hombre detenido en Florida tras publicar amenazas contra iglesias en redes sociales

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, en Florida, arrestó esta semana a Michael Laboni, de 32 años, después de recibir un aviso ciudadano que dio pie a una investigación por publicaciones amenazantes en redes sociales, según consta en una declaración jurada difundida por las autoridades.

Los fiscales afirman que Laboni publicó y luego borró un video el 4 de noviembre en el que decía haber sido despedido y mostraba gestos simulando el uso de un rifle, además de proferir frases que las autoridades interpretaron como amenazas contra lugares de culto.

“Me despidieron y estoy furioso”, llega a decir el hombre, según el informe de arresto. En el mismo clip, se le escucha añadiendo: “Es un tiro mortal” y simulando el sonido de un arma al apretar el disparador.

En otra publicación, fechada el 7 de noviembre, el detenido habría expresado que la acción “parecería un genocidio”, según el documento oficial.

Contacto con la iglesia y comportamiento previo

La investigación determinó además que Laboni vive a 2,4 kilómetros de la iglesia Christ Fellowship, una de las instituciones que, según la policía, figuraban en su lista de objetivos. Las autoridades señalaron que el 2 de noviembre el hombre se inscribió en un evento de la congregación denominado “Journey”, aparentemente para informarse sobre la iglesia.

Tras recibir la alerta del personal parroquial acerca de la conducta de Laboni —quien “frecuentaba la iglesia recientemente”, según la denuncia— la policía recopiló pruebas que llevaron a su detención.

Fue acusado formalmente de amenazas escritas de muerte o lesiones corporales y permanece detenido con una fianza fijada en $250,000 dólares, de acuerdo con los registros penitenciarios.

Representantes del condado insistieron en la importancia de que la comunidad notifique cualquier conducta sospechosa. “Tomamos en serio toda amenaza contra centros de culto y seguiremos colaborando con las congregaciones para garantizar la seguridad pública”, declaró un portavoz de la Oficina del Sheriff.

El caso seguirá su curso en la jurisdicción local y las autoridades recomendaron a los fieles mantenerse alerta y reportar comportamientos inusuales a las fuerzas del orden.

