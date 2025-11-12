“Es agente de la DEA”: Ioan Grillo revela en entrevista los riesgos como periodista extranjero en México

Con más de dos décadas viviendo en México, el periodista inglés Ioan Grillo ha sido testigo de la evolución que han tenido los cárteles de la droga, así como de la violencia con la que actúan.

Autor de libros como “El Narco” (2011), “Caudillos del crimen: De la Guerra Fría a las narcoguerras” (2016) y “Sangre, Armas y Dinero” (2025) entre otros, ha tenido acceso a fuentes de seguridad de México y EE.UU., así como a miembros del crimen organizado que, bajo condición de anonimato, revelan detalles del mundo del narcotráfico.

Un ejemplo de esto, según comentó en entrevista, fue la versión que una fuente del Cártel de Sinaloa le dio luego de que Ismael “El Mayo” Zambada cayó en manos de la justicia estadounidense.

“Nos cuenta que fue un secuestro, en el momento en que mucha gente estaba diciendo que fue una entrega, que se entregó ‘El Mayo’, nos dio la dirección a donde iba”, indicó refiriéndose al lugar en donde ocurrió todo.

El entrevistado recordó que, al conocer dicha versión, no dudó en hacerla pública aclarando que era un testimonio de alguien cercano a los hechos, y que al final fue la teoría que se ha manejado sobre la captura de Zambada.

Ioan Grillo sabe que al realizar este tipo de investigaciones siempre se encuentra en riesgo, e incluso ha sido blanco de amenazas, como la que recibió en el estado de Michoacán.

Según reveló en la entrevista, hace unos años se reunió con miembros de las autodefensas que se encontraban en busca de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios.

“Me di cuenta que no eran autodefensas, más bien eran ‘narcodefensas’. De pronto salió un señor y dijo, ‘Este es agente de la DEA”, recordó el periodista.

Pese que les aclaró que no era estadounidense e incluso les mostró su página de internet, el hombre le advirtió, “Si te vuelvo a ver, te voy a poner una bala en la cabeza”, lo que le impidió continuar con su reportaje.

Es así como, lejos de tener cierta “inmunidad” por ser un periodista extranjero, Ioan Grillo estuvo en riesgo de muerte al igual que lo han estado cientos de periodistas en México pero que, aún así, no cesan en su labor de dar a conocer la violenta realidad que vive el país.

