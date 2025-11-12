Niño de 2 años muere tras error médico en Florida: doctor borró un punto decimal y le dio 10 veces la dosis

Un niño de dos años murió en un hospital de Florida luego de que un médico, presuntamente por negligencia, borrara un punto decimal en su receta, lo que provocó que recibiera diez veces más medicamento de lo prescrito, según una demanda presentada por su madre.

El pequeño, De’Markus Page, sufrió una sobredosis de potasio el 3 de marzo de 2024, lo que le causó daño cerebral severo y un prolongado proceso hospitalario antes de que fuera desconectado del soporte vital dos semanas después, de acuerdo con la querella citada por Law & Crime.

El error en la terapia de reemplazo

De’Markus había ingresado primero al Hospital AdventHealth Ocala con un virus y niveles bajos de potasio, antes de ser trasladado al Hospital Universitario y Clínicas Shands, perteneciente a la Universidad de Florida (UF Health).

Allí, el médico Jiabi Chen ordenó una terapia de reemplazo de electrolitos, pero según la demanda, cometió un grave error de cálculo: eliminó el punto decimal en la dosis previa de 1.5 mmol, prescribiendo 15 mmol dos veces al día.

La demanda asegura que ningún miembro del equipo médico ni los farmacéuticos detectaron el error, a pesar de que el sistema del hospital habría emitido una alerta de advertencia sobre la dosis excesiva.

El niño recibió dos dosis letales, la última a las 8:28 p.m. del 3 de marzo. Treinta minutos después, entró en paro cardíaco causado por la sobredosis, conocida como paro cardíaco por hipercalemia, según los documentos judiciales.

Demora y fallos en la atención

La familia también acusa al personal médico de haber demorado 20 minutos en intubarlo tras el paro cardíaco, realizando entre “dos y tres intentos fallidos”, lo que habría privado al niño del oxígeno necesario para sobrevivir.

Aunque su corazón volvió a latir espontáneamente, el daño cerebral ya era irreversible.

“Lo que sufrió la familia es inimaginable, y lo peor es que era totalmente evitable”, dijo el abogado Jordan Dulcie, representante de la madre, Dominique Page.

Demanda por homicidio culposo

Dominique, residente del condado de Marion, está demandando a UF Health y al hospital Shands por al menos $50,000 dólares en compensación por homicidio culposo, dolor y sufrimiento.

“Ningún padre debería tener que perder a un hijo de esta manera”, agregó el abogado Dulcie.

El hospital se negó a comentar sobre el caso, citando las regulaciones de privacidad médica (HIPAA), mientras que el médico Chen no respondió a las solicitudes de prensa.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero