Trump insiste en demandar a la BBC por $1,000 millones de dólares

El presidente Donald Trump afirma que tiene la obligación de demandar a la BBC de Londres por $1,000 millones de dólares debido a la edición tendenciosa que difundió de una parte de su discurso pronunciado previo a la sublevación de un grupo de ciudadanos registrada en el interior del Capitolio, la tarde del 6 de enero de 2021.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el republicano de 79 años corroboró su deseo de darle una lección ejemplar al medio de comunicación inglés por haber sacado de contexto parte de uno de sus discursos para después presentarlo como si él hubiera incentivado a la población a irrumpir en el Capitolio para impedir el reconocimiento del triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

“Creo que tengo la obligación de hacerlo, porque no se puede permitir que la gente haga eso”, indicó el mandatario.

Previo a los comicios efectuados el año pasado en Estados Unidos para definir al nuevo jefe de la nación, la BBC emitió un documental en el programa “Panorama” donde, al presentar a Donald Trump, tras manipular uno de sus discursos, lo proyectó como un personaje radical, lo cual representa un sesgo editorial.

Tomando frases de segmentos separados por espacio de más de una hora entre sí, creó lo que parecía ser una declaración continúa del magnate neoyorquino instando a la violencia.

La versión editada hizo parecer que Trump decía “Vamos a marchar hasta el Capitolio y yo estaré allí con ustedes. Y lucharemos con todas nuestras fuerzas y si no luchan con todas nuestras fuerzas ya no tendrán país”.

Sin embargo, la frase completa en el discurso original incluía segmentos cruciales que fueron omitidos.

El 6 de enero de 2021, un nutrido grupo de personas irrumpió violentamente en el Capitolio con el objetivo de impedir que se reconociera a Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Trump en realidad dijo: “Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica”.

La alusión a la frase pacifica fue eliminada del montaje alterando significativamente el contexto del mensaje.

Aunque la expresión “Luchamos con todas nuestras fuerzas” fue pronunciada hasta el final del discurso, a través de una sofisticada edición fue unida y presentada cambiando por completo la intención del mensaje original.

En respuesta, el presidente estadounidense acusó a los dirigentes de la cadena de televisión de ser deshonestas cuya intención era tratar de influir en el resultado de las elecciones presidenciales.

Además, su equipo legal les envió una carta exigiendo una retractación y anticipando la presentación de una millonaria demanda para compensar el error de su personal.

En primera instancia, Tim Davie, director general de la cadena británica; y Deborah Turness, directora ejecutiva de noticias, presentaron su renuncia, pero eso parece no bastar para frenar la demanda que presentará Trump.

Sigue leyendo:

• La BBC defiende su “periodismo imparcial” mientras Trump amenaza con una demanda por difamación de $1,000 millones de dólares

• Gobierno británico sale en defensa de la BBC ante amenazas de demanda de Trump

• Trump llama “cacería de brujas” al informe del 6 de enero que descubrió que participó en una “conspiración de varias partes”