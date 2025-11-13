Descubren que cambios en la rutina diaria juegan un papel vital como desencadenantes de migrañas

Investigadores de Harvard y del Hospital General de Massachusetts han identificado una conexión entre la “sorpresa” en la rutina diaria de las personas y el riesgo de sufrir ataques de migraña. El estudio, que analizó a 109 adultos, revela que una puntuación de sorpresa más alta se asocia con un aumento significativo en el riesgo de migraña en las 12 y 24 horas posteriores.

Los expertos explican que las migrañas pueden considerarse un sistema de alarma que se activa cuando se interrumpe la homeostasis del cuerpo. Factores como la alimentación, el estrés y la calidad del sueño pueden influir en el desencadenamiento de estas dolencias.

Hasta unos 39 millones de estadounidenses viven con esta afectación, según la Fundación Americana de la Migraña.

Cambios de rutina

El Dr. Noah Rosen, director del Centro de Cefaleas de Northwell Health, quien no participó en la investigación, dijo a Newsweek que cualquier cambio significativo en la rutina diaria, ya sean buenas o malas noticias, puede tener repercusiones en la salud migrañosa de un individuo.

Entonces, los estímulos que desencadenan las migrañas pueden ser endógenos, o bien pueden provenir de fuentes externas, pero, en muchos sentidos, se desencadenan por una alteración de la homeostasis.

“Así es como nuestro cuerpo se regula, ya sea a través de la comida, la bebida, el sueño o el estrés. Este estudio refuerza una vez más el hecho de que estos cambios podrían ser, de hecho, un desencadenante o una causa aguda de un evento”, agrega.

Ejemplos de cambio de rutina

Algunos ejemplos de cambios de rutina que pueden provocar sorpresas y aumentar el riesgo de migrañas incluyen:

Cambios en el horario de sueño, como irse a dormir y despertarse a horas distintas de las habituales. Esto altera el ritmo circadiano y la regularidad que el cerebro migrañoso necesita.

Cambios en los horarios de comidas y el patrón alimenticio.

Modificación en los horarios de ejercicio físico.

Cambios repentinos en la exposición a la luz solar, afectando el ciclo sueño-vigilia.

Trabajar en turnos variables o cambiar de turno, lo que desorganiza el sueño, la alimentación y aumenta el estrés.

Cambios bruscos en la rutina diaria en general, incluyendo sorpresas repentinas o alteraciones abruptas en hábitos.

Factores asociados como el estrés, insomnio o sueño de mala calidad, y el consumo variable de cafeína o estimulantes.

Estas variaciones pueden actuar como desencadenantes por alterar la constancia y rutina que el sistema nervioso hipersensible de las personas con migraña requiere para evitar crisis.

Para mitigar estos efectos, se recomienda mantener horarios regulares y, si es necesario realizar cambios, hacerlos de manera gradual para que el cuerpo se vaya adaptando sin causar un impacto brusco.

Enfoque innovador

El estudio propone la implementación de un sistema de puntuación de sorpresa como una herramienta dinámica para predecir el riesgo a corto plazo de migrañas. Este método podría proporcionar estrategias personalizadas para la gestión de los episodios de migraña.

Los autores del estudio sostienen que este enfoque puede ayudar a las personas a identificar y gestionar mejor los desencadenantes de sus migrañas, resaltando la importancia de ser flexible y reflexionar sobre la rutina diaria para evitar episodios dolorosos.

