Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 14 de noviembre 2025
Deja que la vida haga su trabajo, tú no andes queriendo ajustar cuentas como si fueras cobrador de banco. Quien te hizo daño solito se va a escupir pa’ arriba y ya sabes qué pasa… la vida no perdona. En el amor vienen movimientos bien perros que te van a hacer sospechar más que suegra viendo conversación borrada, así que abre bien los ojos y no te tragues cuentos baratos.
Bájale tres rayitas a ese orgullo que traes, porque no siempre tienes la razón, aunque te arda. Date chance de escuchar otros puntos de vista, que también se aprende del chisme ajeno. Se vienen oportunidades laborales que podrían acomodarte mejor, pero no te me subas al ladrillo porque nadie es indispensable, mi cielo; si te vas, la empresa sigue rodando igual.
Vienen días de reflexión, de esos donde te quedas viendo el techo y preguntándote qué andas haciendo con tu vida. Ten mucho cuidado con lo que deseas, porque ahora sí, la energía está brava y todo se te puede cumplir… lo bueno y lo malo. Un trámite importante se cancelará, pero será por algo. También te vas a enterar que una amistad anda hablando de ti; tú ni te rebajes, deja que ladren.
En tu trabajo hay ambiente bien tenso, puro chisme y jaloneo, así que dedícate a lo tuyo y deja que los demás se despedacen solos. Aprende del pasado: si ya te traicionaron una vez, no seas tan de buen corazón para dar terceras oportunidades; ya te dije, no eres centro de rehabilitación de corazones rotos.
TAURO – 14 de noviembre 2025
Se aproxima la visita de un familiar que traerá noticias importantes. Y mira, si no tienes pareja deja de estar pensando en “¿cuándo llegará alguien?” atiéndete tú, tu mente, tu cuerpazo y tus pensamientos cochinos, que lo que es pa’ ti llegará sin que corras detrás de nadie.
Aguas, porque ahí viene una traición de alguien a quien tú quieres mucho y te va a doler como taco sin salsa. Mantén tu escudo arriba y no dejes que emociones se revuelvan con amistades, porque te podrías enamorar de quien no debes y ahí vienen los enredos.
El vecindario andará como radio sin control: puro chisme y habladuría barata. No le creas todo a la gente, que luego inventan cada tontera. Tú concéntrate en lo tuyo, en tu gym, tu dieta, tu disciplina… que si te aplicas recuperas ese cuerpo criminal que te caracteriza y que deja a más de uno sin habla.
Tú no naciste para rogarle ni para andar pidiendo migajas; quien te quiera, que se forme y que llegue con buenas intenciones. Deja de mendigar cariño por alguien que ni saluda bien. Este es momento de ponerte perrísimo o perrísima, de brillar y recordar que vales mucho más de lo que esa gente mediocre te hace creer.
GÉMINIS – 14 de noviembre 2025
Ya esas indiferencias que traes con amistades, no te sirve andar cargando rencores; este es un buen momento para arreglar broncas y platicar lo que se tenga que platicar. Si tienes pareja, un viajecito les caería de lujo para que vuelvan a conectarse sin tanto drama.
Pero también te digo algo: tú dudas demasiado del amor que te tienen, y esas dudas abren huecos en la relación más rápido que gotera en techo viejo. Si sigues así, vas a reventar la bomba de tiempo que tú mismo o tú misma armaste.
Te falta valor para mandarle a volar a esa persona que te está drenando la energía. No naciste pa’ vivir amarrado ni pidiendo permiso pa’ ser feliz. Aguas porque puede llegarte una propuesta de aventura prohibida; escoge bien, porque esas cosas te desbalancean y luego andas todo sentimental llorándole al espejo.
Viene una etapa nueva donde podrías conocer a alguien que te mueva el tapete, alguien que te rete y te enseñe cosas importantes. Esta relación será corta, pero te va a dejar aprendizajes que vas a recordar toda tu vida. No le tengas miedo a lo nuevo, ábrete camino que la suerte te está empezando a sonreír.
CÁNCER – 14 de noviembre 2025
Prepárate porque viene un viaje que te abrirá los ojos y pondrá gente nueva en tu vida. Y mira: el amor no se acaba, nomás cambia de cama, así que no andes llorándole al pasado. Date chance de volver a enamorarte, aunque hayas salido raspado antes; aquí los valientes siguen intentando.
Un familiar que no ves desde hace mucho te buscará. También se activa un proyecto que te va a empezar a dejar buenos frutos. Cuida tu cuerpecito porque vienen dolores musculares, especialmente en pies y espalda; no te cargas como burro y luego te quejas.
Fíjate a dónde te diriges y qué estás haciendo para lograr lo que quieres. Deja de estar regresando a relaciones que te dejaron hecho pedazos. Esa persona del pasado no piensa dejarte en paz, pero tú debes cerrar todos los caminos; de lo contrario vuelves a caer en lo mismo y después andas chillando.
Poco a poco volverás a encontrar esa paz y estabilidad que tanto extrañas. Te has partido el lomo buscando tus metas y la vida ya te las empieza a pagar. Pero aguas: tienes cambios de humor bien bipolares y eso te trae problemas. Aprende a pensar con calma antes de actuar, que luego decides en los peores momentos.
LEO – 14 de noviembre 2025
Vienen cambios fuertes en el trabajo, mi vida, y no cualquiera: habrá estrés, presión, jefes histéricos y compañeros que sienten que viven para darte lata. Pero tú tranquilo o tranquila, que esto solo es una prueba pa’ ver de qué estás hecho. Respira hondo y no te me desquicies.
Ojo con tus pensamientos, porque andas en esos días donde todo lo negativo se te cumple más rápido que pedido express. Mantén tu mente limpia, no des por hecho tragedias que ni han pasado. En los próximos días te va a entrar ese sentimiento de nostalgia medio ridículo por alguien que ya no está contigo; y sí, lo vas a extrañar, pero también te extraña, nomás que no lo dice.
Mucho cuidado con tu lengua porque podrías soltar un comentario de más y meter la pata hasta el fondo. Viene reunión con familia donde saldrán secretos, chismes viejos y una que otra indirecta pasivo-agresiva. Aguas con enfermedades respiratorias, cuida garganta, pecho y deja de andar tomando cosas frías en la madrugada.
No hagas caso a chismes, manda a la tiznada a todo aquel que solo te contamina. Si tienes pareja, confía más y deja de querer estar adivinando su vida como si fueras FBI. Aprende a aceptar las oportunidades que la vida te da, no andes rechazando todo porque “ay, qué tal si no me sale bien”. Tú no estás pa’ perder bendiciones, así que ponte abusado.
Piensa más en tus necesidades. Eres tan entregado o entregada que a veces te olvidas de ti por estar cumpliendo caprichos ajenos. Ya basta de vivir de rodillas por amores mediocres; quien te quiera, que entre parejo, no nada más cuando le conviene.
VIRGO – 14 de noviembre 2025
Prepárate porque se vienen discusiones familiares bien intensas por malentendidos tontos, de esos que se arman por una frase mal dicha. Descubrirás el verdadero rostro de una persona que tenías hasta en altar, y te va a doler, pero también te va a abrir los ojos pa’ siempre. Todo lo que te negaste a creer resultará cierto… y ni modo, a madurar.
Si tienes pareja, es buen momento para dar el siguiente paso, para formalizar algo o acomodar su vida juntos. Pero no te me asustes, que la vida va a poner todo en su lugar sin que tengas que andar rogándole a nadie. Evalúa quiénes son tus amistades de verdad: si solo te buscan pa’ la fiesta, pero cuando necesitas apoyo no contestan, entonces no son amigos, sino acompañantes de vicio.
Cuida tus ansias porque vas a estar comiendo como si no hubiera mañana y podrías subir unos kilitos. Pensarás mucho en alguien del pasado, pero ya deja de extrañar a quien ni se acuerda de ti; enfócate en quien sí está presente y da todo por ti.
Pérdida de objetos en puerta, así que no dejes cosas regadas. Se aproxima una situación que te cambiará la perspectiva de la vida. Eres muy de que necesitas que la vida te dé un jalón de greñas para reaccionar, pero esta vez podrás adelantarte si escuchas a tu intuición. No le temas a los cambios; si ya sufriste una vez, aprendiste cómo salir adelante, y esta vez no te tumba ni un huracán.
LIBRA – 14 de noviembre 2025
¿Hasta cuándo vas a seguir rogándole a quien nomás te ve la cara? Entre más insistas, más te humillas y más se aleja esa persona. Ya suelta, que cuando tú dejes de buscar, ¡ahí viene regresando como perro arrepentido! La vida es irónica, pero muy justa.
No sigas confiando en gente que ya te llenó la existencia de dolores de cabeza. Debes poner límites, pero límites bien puestos, no esos de “ay, ya no te hablo… bueno sí, mándame mensaje”. Eres directo y sin pelos en la lengua, y aunque esa es tu mejor virtud, también te mete en broncas porque no todos aguantan tanta sinceridad.
Tu corazón tan noble te hará ayudar a alguien que lo necesita en estos días, y aunque tú no esperas nada a cambio, el universo sí te lo va a recompensar después. Cuídate de subir de peso, ponte a moverte y haz una rutina que no abandones a la primera semana.
Si una vez te engañaron, no le tengas miedo al amor; no todas las personas vienen con doble fondo. La vida te pondrá a alguien que sí vale la pena. Además, un viaje y una reunión con amistades te abrirán los ojos y te harán darte cuenta de quién realmente está para ti y quién anda ahí nomás pa’ la selfie.
ESCORPIÓN – 14 de noviembre 2025
En casa habrá enfermedades en un familiar, así que mantenlos cerca. También se visualiza ruptura con una amistad que ya no te aportaba nada; la vida sola limpia el camino. Si tienes pareja y la relación se siente apagada, floja o sin chispa, aguas, porque comenzará a gustarte alguien más, alguien que conociste recientemente y que podría mover tu mundo.
Pero no tomes decisiones impulsivas: piensa si vale la pena dejar algo seguro por una ilusión. No lastimes a nadie, deja claras tus intenciones y sé honesto desde el inicio. Si sientes ganas de ver a alguien del pasado, ve… pero solo para cerrar, no para volver a lo mismo. No necesitas migajas de nadie; contigo te basta pa’ ser feliz.
Se aproxima una persona de piel blanca que podría despertar sentimientos poderosos en ti, pero no te aceleres. También ten cuidado con caídas y golpes tontos, andarás medio torpe. Todo esfuerzo que has hecho empieza a rendir frutos; aquello que parecía tardado por fin se acomoda. No te desesperes, lo que es tuyo ya viene en camino y con intereses incluidos.
SAGITARIO – 14 de noviembre 2025
Si tienes pareja, vienen discusiones por decisiones que no se han hablado bien o porque cada quien quiere jalar pa’ su lado. No te desesperes, nomás respira y hablen como gente civilizada. También se acercarán personas con chismes, indirectas, mensajitos malintencionados y drama que ni te corresponde; no permitas que te muevan de tu paz, que luego eres muy dado o dada a absorber energía ajena.
Aprende a filtrar lo que escuchas, porque muchas de tus tristezas vienen de juntarte con personas bien tóxicas que solo te meten dudas o te quieren ver hundido nomás por gusto. No andes regalando tu amor como si estuvieras repartiendo volantes; fíjate bien a quién le lloras. No cualquiera merece tus lágrimas, y quien las merezca jamás te hará llorar.
Días tensos por una situación familiar se ven marcados, pero nada que no puedas controlar. Eres fuerte, aunque a veces te hagas el mártir. Si andas sin pareja, prepárate porque se acerca una persona completamente distinta a todas las que has tenido. Una persona que viene con intenciones reales y claras, y que podría quedarse por buen tiempo a tu lado. No corras ni te asustes, deja que la vida te sorprenda.
Pon atención a tu ánimo porque podrás sentirte medio bajoneado sin motivo. Necesitas despejarte, salir, moverte, dejar de pensar en tragedias que no existen. La suerte te va a sonreír en asuntos personales, pero necesitas creer en ti y dejar de autosabotearte con pensamientos tontos de “no soy suficiente”. ¡Claro que eres suficiente! Nomás no te hagas el ciego.
CAPRICORNIO – 14 de noviembre 2025
Si hubo distanciamiento con tu pareja o con alguna amistad, ahora vienen reconciliaciones buenas, de esas donde se habla bonito, se arreglan cosas y las caricias vuelven a prender el ambiente. Tú date sin miedo, que el cariño también es medicina del alma. Pero no confundas cariño con necesidad; aprende a distinguir quién sí te quiere y quién solo te busca por comodidad.
Tu corazón es noble, pero también eres de los que se la cobran doble a quien te falla. Y mira, ahorita no es momento de ensuciarte las manos ni de andar vengándote; la indiferencia y el silencio son armas más finas y más dolorosas. Deja que la vida haga justicia a su modo.
Siempre que buscas amor desesperado terminas con cada espécimen que ni pa’ recuerdo sirve. No te desesperes, no tomes lo primero que pase nomás por no estar solo. Aprende a amarte bien, a darte cariño tú mismo o tú misma, a ponerte como prioridad. Hasta que no lo hagas, seguirás repitiendo historias que ya te sabes de memoria.
Tu familia te necesita más cerca. A veces te sienten distante, como si vivieras en tu propio mundo. Dedícales tiempo, escúchalos, abrázalos, que uno nunca sabe cuándo hace falta ese cariño. También tienes que ponerte las pilas con pendientes que has dejado botados; la vida te va a pedir cuentas, así que mejor adelántate.
Se vienen mejoras económicas, pero debes organizarte. Actúa con calma, sin impulsos, y verás que el camino se te despeja más rápido de lo que crees.
ACUARIO – 14 de noviembre 2025
En estos días te tocará reflexionar sobre hacia dónde vas y qué necesitas cambiar para llegar donde quieres. Andas en una etapa donde te llueven pretendientes, pero tú no andes regalando las naguas ni el encanto al primero que sonría bonito; aprende a darte tu lugar. Quien te quiera tendrá que demostrarlo, no nada más andar diciendo palabritas dulces.
No te me agüites por el pasado ni por el futuro, porque ninguno existe realmente. El único día que importa es hoy, y tú andas desperdiciándolo en pensamientos que ni al caso. Vive más, ríe más, y deja que la vida haga lo suyo. Quien te quiere, te busca; quien no, pues se manda a la tiznada y punto.
Ya deja de lamentarte por decisiones viejas. Ponte los pantalones y enfrenta lo que viene sin miedo. Tu etapa de sufridera se está acabando, y lo que se viene es puro crecimiento personal. Pero tienes que soltar esas manías de enamorarte en dos días. Te enamoras con una mirada, con un mensaje, con una atención mínima… y luego te parten el corazón porque tú ya ibas en boda y la otra persona apenas estaba viendo si quería cenar contigo.
Aguas con eso, mi amor. Cuida tus sentimientos, valórate y no te entregues tan rápido. Hay gente que no merece tu fidelidad y tu nobleza. Enfócate en tus sueños, que vienen oportunidades importantes. Y sí, la gente siempre va hablar, porque la envidia les escupe por los poros. Pero tú sigue cumpliendo metas, que eres experto en lograr lo que te propones.
PISCIS – 14 de noviembre 2025
Ábrete bien de mente, porque necesitas cambiar tu manera de ver la vida. Andas atorado o atorada en pensamientos tontos que solo te hunden, y salir de ahí te va a costar un poco, pero no es imposible. Ten fe en tus metas, no permitas que tus sueños se vayan al caño nomás porque te dio miedo intentarlo. Nadie ha logrado nada bueno con miedo.
Si tienes pareja, vendrán chismes de supuesta infidelidad. Antes de armar un escándalo y ponerte modo telenovela, analiza si vale la pena seguir ahí. Si ya no confías, no tiene caso. También comenzarás a sentir algo por una persona que está llegando a tu vida; no te aceleres, llévatelo suave y deja que todo tome su tiempo.
Te esperan días de reflexión profunda, de esos donde te sientas contigo mismo a ordenar tu alma. No temas a los cambios, porque todos vienen para empujarte a un nivel mejor. En la vida te toparás con situaciones duras, pero tú ya has salido de varias, así que esta tampoco te va a tumbar.
Protégete de errores repetidos; no vuelvas a caer en las mismas jaladas que ya conoces. Confía en tu capacidad de amar y de avanzar. No dejes que nadie venga a darte lecciones de vida cuando tú ya recibiste las versiones premium del dolor.
Se visualizan amores pasajeros y también la llegada de personas importantes que te van a mover emociones nuevas. Disfruta lo bueno y aprende de lo complicado.