Una discusión sobre cuántos huevos pone una gallina desata un tiroteo en Florida

Una conversación sobre gallinas y producción de huevos terminó convirtiéndose en un tiroteo a las afueras del Harper’s Pub en Port Saint Lucie, Florida. El incidente ocurrió la noche del 4 de noviembre, cuando Peter Riera, de 44 años —conocido como “Farmer Pete”— abrió fuego contra tres jóvenes tras volverse, según testigos, “repentinamente paranoico”.

Riera llamó al 911 alegando que estaba siendo perseguido y que había sido agredido por tres personas. Sin embargo, al llegar los oficiales, las presuntas víctimas contaron una historia muy distinta.

El hombre disparó cuatro veces, pero no hirió a nadie

Los jóvenes —identificados como Brandon Pace, de 23 años; Kayla Damiana, de 26; y Tyler McHargue, de 23— aseguraron a la policía que la conversación sobre gallinas se tornó tensa cuando Riera comenzó a acusarlos de querer estafarlo. De acuerdo con declaraciones recogidas por la policía, el hombre sacó un arma y disparó cuatro veces mientras el trío huía, sin que ninguno resultara herido.

Imágenes de la cámara corporal obtenidas por CBS 12 muestran a Riera vestido con un mono vaquero y descalzo en el momento del arresto, afuera del pub.

Las víctimas también enfrentan cargos

El caos no terminó con los disparos. Brandon Pace fue arrestado por presuntamente obstruir a los agentes y patear a dos de ellos mientras estaba detenido. Kayla Damiana también fue detenida por resistirse sin violencia, luego de correr hacia los oficiales durante la detención de Pace pese a recibir órdenes de mantenerse alejada. Damiana fue liberada bajo una fianza de $500 dólares.

La Oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie informó que Pace aún enfrenta cargos por resistencia con violencia y agresión a un agente del orden. Tyler McHargue, en cambio, no fue acusado por cooperar con la investigación.

Riera permanece detenido con una fianza de $435,000 dólares. Enfrenta múltiples cargos, entre ellos agresión agravada con un arma mortal y disparar un arma de fuego en público. Ninguna de las personas involucradas resultó herida, pero la policía subrayó la gravedad del ataque y el comportamiento errático del sospechoso.

