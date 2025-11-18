Joven tiktoker conocida como “influencer de pelucas” fue asesinada a tiros por su novio tras una discusión en Florida

La creadora de contenido Maurice Harrison, de 21 años, fue asesinada a tiros el viernes en Lauderdale Lakes, Florida, tras una fuerte discusión con su pareja, según informó la Oficina del Sheriff de Broward. La joven, popular en TikTok bajo el usuario @Girlalala, fue hallada con varias heridas de bala en el asiento del pasajero del automóvil de su novio, Shanoyd Whyte Jr.

La policía recibió el aviso alrededor de las 7:00 p. m. y trasladó a la víctima a un hospital local, donde fue declarada muerta. Whyte Jr., de 25 años, fue arrestado de inmediato, y en el lugar se recuperó el arma presuntamente utilizada en el crimen. De acuerdo con los investigadores, la pareja mantenía una acalorada discusión que se tornó física momentos antes del tiroteo.

Las cámaras captaron los últimos momentos de la víctima

Medios locales, incluido NBC Miami, confirmaron que las cámaras de seguridad registraron la secuencia previa al asesinato. En las imágenes se ve a Whyte Jr. salir del vehículo con lo que parece ser un arma de fuego, mientras Harrison se asoma por la puerta del pasajero. Luego, él se acerca y la empuja nuevamente hacia el interior del coche.

Whyte Jr., exjugador de fútbol americano de la Universidad Bethune-Cookman, permanece recluido en la cárcel del condado de Broward sin derecho a fianza. Enfrenta un cargo de asesinato en primer grado con arma de fuego, delito que en Florida puede acarrear cadena perpetua o incluso la pena de muerte si es declarado culpable.

Una creadora querida por su estilo y creatividad

Harrison era estilista en Pompano Beach y acumulaba más de 235,000 seguidores en TikTok antes de que su cuenta fuera desactivada. Su perfil de Instagram —que continúa activo— suma más de 41,000 seguidores. La joven destacaba por sus coloridos peinados y su personalidad vibrante, describiéndose como “influencer de pelucas”.

Tras su muerte, familiares y amigos abrieron una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral. Entre las donaciones destacó un aporte de $5,000 dólares realizado por la rapera JT, integrante del dúo City Girls, quien también publicó un emotivo mensaje en redes sociales recordando a Harrison por su energía, valentía y sentido del humor.

“El cielo nunca será aburrido ahora que estás allí”, escribió la artista, junto a los hashtags #protecttranswomen y #protectblackwomen.

Una relación marcada por la violencia

Después del crimen, comenzaron a circular en redes sociales antiguos videos que mostraban señales de una relación conflictiva entre la influencer y su pareja. En uno de ellos, Harrison aparecía con heridas visibles en el rostro y mencionaba que la pareja peleaba constantemente.

Las investigaciones continúan mientras la comunidad digital y activistas por los derechos de las mujeres trans exigen justicia y alertan sobre la violencia que enfrentan las creadoras de contenido y mujeres de minorías en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero