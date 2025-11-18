Redadas de ICE se extienden a la capital de Carolina del Norte, según alcaldesa

Las autoridades federales de inmigración, que combinan agentes de la Patrulla Fronteriza y de ICE, ampliarán sus operativos en Carolina del Norte a Raleigh a partir del martes, según declaró la alcaldesa de la capital del estado.

La alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, informó que agentes federales continuarían sus operaciones en la capital el martes, luego de que se desplegaran en la cercana Charlotte durante el fin de semana, deteniendo a más de 130 personas en aproximadamente 48 horas.

La alcaldesa de Raleigh,, emitió un comunicado el lunes por la noche sobre la esperada presencia de la Patrulla Fronteriza en la ciudad, aclarando que la acción federal no había sido solicitada.

“Como capital del estado, es fundamental para nosotros que todos quienes viven, trabajan, se divierten y estudian en Raleigh se sientan seguros”, declaró Cowell. “Hemos sido informados de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llegará a Raleigh. Si bien el Departamento de Policía de Raleigh no participa en el control migratorio, estamos comprometidos con la protección de nuestros residentes y con el cumplimiento de la ley”.

Cowell también confirmó que el departamento de policía no ha participado en ninguna de las actividades de planificación migratoria.

“Ante todo, Raleigh es una ciudad segura, con una tasa de criminalidad que ha disminuido año tras año”, continuó Cowell. “La seguridad pública es una prioridad para mí y para este Ayuntamiento”.

El aumento de los operativos de control migratorio en el área de Charlotte ha resultado en la detención de más de 130 inmigrantes en dos días.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado con la lista de varios detenidos, a quienes describe como “los peores criminales indocumentados”.

El gobernador demócrata del estado, Josh Stein, crítico de las operaciones, publicó en redes sociales que su oficina estaba al tanto de los informes sobre las inminentes operaciones en Raleigh.

“A los habitantes de Raleigh”, escribió, “si ven algo irregular, grábenlo y repórtenlo a la policía local. Cuidémonos entre todos”.

Stein también criticó la operación del Departamento de Seguridad Nacional en Charlotte. “Dejen de atacar a personas que simplemente viven su vida por el color de su piel, como lo están haciendo en Charlotte”.

La administración Trump ha presentado su represión contra la inmigración como un esfuerzo contra los delitos violentos, pero la delincuencia ha disminuido en Raleigh, dijo la alcaldesa.

