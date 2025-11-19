El efecto Epstein fractura al Trumpismo

La abrumadora votación del Congreso a favor del proyecto de ley para divulgar los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein marca un momento de inflexión para el trumpismo.

Se trata de una clara señal de que las tensiones internas que han caracterizado al movimiento MAGA han tomado una nueva dimensión, con consecuencias políticas que podrían debilitar su cohesión y su estrategia futura.

El hecho de que esta votación haya prosperado pese a la resistencia inicial de prominentes líderes republicanos, incluido Trump, revela que ya no hay unanimidad alrededor del Presidente. Si bien Trump finalmente dio marcha atrás y apoyó la votación, bajo el argumento de que “no tiene nada que ocultar”, el cambio refleja más una maniobra para evitar mostrar su debilidad que un deseo para hacer justicia a quienes sobrevivieron los abusos de Epstein.

La congresista republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene emergió como una figura clave en esta controversia: celebró la votación como una “gran victoria” tanto para las víctimas de Epstein como para la base MAGA. Greene ve en esta votación no solo un asunto de justicia sino un mensaje claro: el movimiento debe poner en jaque a las élites.

Las consecuencias podrían ser enormes.

En primer lugar, puede debilitar la narrativa de que el Trumpismo es un bloque monolítico. Si figuras clave del movimiento están dispuestas a desafiar públicamente a Trump, eso abre la puerta a disputas internas más profundas en temas sensibles.

En segundo lugar, la transparencia que podría venir de esos documentos aporta un riesgo considerable: además de Trump, otros nombres importantes podrían salir salpicados, no solo de republicanos sino también de demócratas.

Aunque el nombre de Trump se menciona múltiples veces en los correos de Epstein, hasta ahora no hay una evidencia contundente de la culpabilidad del Presidente. Sin embargo, su mal manejo del asunto despierta sospechas. Y esas sospechas, si no se dan a conocer totalmente los archivos, podrían consumir su presidencia.

Finalmente, el impacto electoral podría ser mayúsculo. Como se vio en las elecciones del pasado 4 de noviembre, los republicanos están en serios problemas. No se trata solo del asunto de Epstein sino de las políticas económicas de Trump que han perjudicado a las clases medias y trabajadoras.

Millones se sienten abandonados por el jefe de la Casa Blanca, quien prefiere recortar impuestos a los multimillonarios, imponer aranceles y dar un paquete de rescate de 40,000 millones de dólares al gobierno argentino, que reconocer que la inflación persiste y que tiene la responsabilidad de dar seguro médico y cupones de alimentos a los más necesitados.

En suma, la aprobación para divulgar los archivos de Epstein no es solo un acto legislativo sino una muestra de que MAGA se está fragmentando, y esas grietas podrían tener un costo político real para Trump y los republicanos.